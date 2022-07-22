В аэропорту Минска задержан иностранец с фальшивым паспортом

20 июля в аэропорту Минска при оформлении пассажиров следовавшего в Турцию рейса был задержан иностранец с фальшивым паспортом. Об этом информирует официальный канал Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

Уточняется, что мужчина предъявлял паспорт турецкого гражданина. Документ вызвал у пограничников подозрения. Спецпроверка позволила установить, что страница с данными о владельце была заменена на фальшивую.

По словам задержанного, он следовал в Турцию домой.

Иностранца привлекли к административной ответственности. Кроме этого, мужчине грозит до двух лет ограничения свободы.

ОНТ