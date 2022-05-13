В администрации Первомайского района шесть мам получили ордена Матери

В преддверии Международного дня семьи в администрации Первомайского района шести мамам-бобруйчанкам вручили высшую государственную награду – орден Матери.
Указом Президента Республики Беларусь от 27.04.2022 года №157 за рождение и воспитание пяти и более детей орденом Матери награждены:
- Болбас Анна Михайловна – воспитывает пятерых детей, домохозяйка.
- Верес Илона Николаевна – домохозяйка, родила и воспитывает пятерых детей.
- Гацко Мария Игоревна – повар частного торгового унитарного предприятия «Капитан Флинт», родила и воспитывает пятерых детей.
- Пилипенко Любовь Сергеевна – приемный родитель отдела по образованию администрации Первомайского района, родила и воспитывает пятерых детей.
- Брык Татьяна Игоревна – домохозяйка, родила и воспитывает пятерых детей.
- Кушнер Ирина Александровна – домохозяйка, родила и воспитывает пятерых детей.
– Хочется пожелать, чтобы вы воспитали детей патриотами нашей страны, чтобы они в будущем нашли призвание и успешно выбрали профессию. Пусть ребята растут достойными гражданами! Крепкого здоровья, благополучия. Пусть у вас дома всегда будет тепло, светло и уютно! – поздравил бобруйчанок первый заместитель главы администрации Сергей Лоцкий.
На торжественной церемонии также присутствовала Наталия Кизимова, главный врач городской поликлиники №3, депутат городского Совета депутатов, член президиума Бобруйской городской организации Белорусского союза женщин.
– Хочется от всего сердца сказать вам огромное спасибо. Вы – удивительные женщины! Материнское сердце – это главное для женщины. Ведь самое дорогое слово, которое остается в наших сердцах навсегда, – это «мама», – поблагодарила Наталия Владимировна.
Виктор ЧАБАН. Фото автора.