В администрации Первомайского района шесть мам получили ордена Матери

В преддверии Международного дня семьи в администрации Первомайского района шести мамам-бобруйчанкам вручили высшую государственную награду – орден Матери.

Информация! Для справки: Орден Матери учрежден в Республике Беларусь постановлением Верховного Совета от 13.04.1995 года. Этой высшей государственной награды удостаиваются женщины, родившие и воспитавшие пять и более детей. Награждение производится при достижении пятым ребенком 1 года. При награждении также учитываются дети, усыновленные в установленном законодательством порядке.

Указом Президента Республики Беларусь от 27.04.2022 года №157 за рождение и воспитание пяти и более детей орденом Матери награждены:

Болбас Анна Михайловна – воспитывает пятерых детей, домохозяйка. Верес Илона Николаевна – домохозяйка, родила и воспитывает пятерых детей. Гацко Мария Игоревна – повар частного торгового унитарного предприятия «Капитан Флинт», родила и воспитывает пятерых детей. Пилипенко Любовь Сергеевна – приемный родитель отдела по образованию администрации Первомайского района, родила и воспитывает пятерых детей. Брык Татьяна Игоревна – домохозяйка, родила и воспитывает пятерых детей. Кушнер Ирина Александровна – домохозяйка, родила и воспитывает пятерых детей.

– Хочется пожелать, чтобы вы воспитали детей патриотами нашей страны, чтобы они в будущем нашли призвание и успешно выбрали профессию. Пусть ребята растут достойными гражданами! Крепкого здоровья, благополучия. Пусть у вас дома всегда будет тепло, светло и уютно! – поздравил бобруйчанок первый заместитель главы администрации Сергей Лоцкий.

На торжественной церемонии также присутствовала Наталия Кизимова, главный врач городской поликлиники №3, депутат городского Совета депутатов, член президиума Бобруйской городской организации Белорусского союза женщин.

– Хочется от всего сердца сказать вам огромное спасибо. Вы – удивительные женщины! Материнское сердце – это главное для женщины. Ведь самое дорогое слово, которое остается в наших сердцах навсегда, – это «мама», – поблагодарила Наталия Владимировна.

Виктор ЧАБАН. Фото автора.