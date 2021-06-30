В администрации Первомайского района поздравили и наградили лучших экономистов

В среду, 30 июня, в администрации Первомайского района города Бобруйска лучших экономистов района поздравил и наградил лично глава администрации – Виталий Власевич.

За добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в социально-экономическое развитие предприятия и в связи с профессиональным праздником – Днем экономиста Почетной грамотой администрации Первомайского района города награждены:

Ибрагин Адыгезалов – заместитель директора по экономике и коммерческим вопросам открытого акционерного общества «Эковер ПРО», с 2007 года работает на предприятии, прошел путь от экономиста до заместителя директора по экономике и коммерческим вопросам. Благодаря своему профессиональному опыту выполняет ответственную и сложную работу с высокой степенью ответственности возложенных на него обязанностей.

Елена Гебень – с 2010 года работает экономистом Бобруйского филиала Автобусный парк №2 ОАО «Могилевоблавтотранс», осуществляет организацию и совершенствование экономической деятельности, направленной на достижение наибольших результатов при наименьших затратах материальных трудовых и финансовых ресурсов. Принимает активное участие в общественной жизни организации, различных республиканских акциях, общегородских мероприятиях.

Cветлана Нестерович – ведущий экономист ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» прошла путь от бухгалтера до ведущего экономиста, стаж работы в экономической службе 17 лет. За многолетний и добросовестный труд, за выполнение производственных показателей в 2021 году занесена на «Доску почета», в 2014 году награждена Почетной грамотой Бобруйского горисполкома, в 2016 году присвоено звание «Заслуженный работник», в 2020 году «Почетный ветеран».

Оксана Новикова – начальник планово-экономического отдела открытого акционерного общества «Бобруйский мясокомбинат»; с 2004 года работает на предприятии. Под её руководством осуществляется экономическое планирование деятельности организации, направленное на осуществление рациональной хозяйственной деятельности. Оксану Николаевну выделяют профессиональные качества, направленные на выполнение поставленных экономических задач.

Елена Костоянская – работает главным специалистом сектора экономики администрации Первомайского района с 2002 года. Елена Анатольевна отличается инициативностью и ответственностью, четко организовывает работу, оперативно решает вопросы и ответственно подходит к выполнению поставленных задач.

Благодарность администрации Первомайского района города Бобруйска объявлена:

Татьяне Бозыль – начальнику финансово-экономического бюро открытого акционерного общества «Бобруйсксельмаш»; с 2001 гола работает на предприятии, со знанием дела осуществляет экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия, выявляет новые резервы производства, разрабатывает дополнительные меры по обеспечению режима экономии.

Татьяне Куприянчик – заместителю главного экономиста – начальнику планово-экономического отдела открытого акционерного общества «Бобруйский завод биотехнологий», свою трудовую деятельность начала на Бобруйском гидролизном заводе с 1999 года, прошла трудовой путь от инженера по нормированию труда планово - экономического отдела, до заместителя главного экономиста начальника. Знание производства по экономическому планированию, умение работать в команде, способствует четкой и слаженной работе по осуществлению экономической деятельности предприятия.

Евгению Толкачу – заместителю начальника управления финансового планирования, работы с ценными бумагами и корпоративной собственностью открытого акционерного общества «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш». В сфере финансов работает с 2015 года, на должность заместителя начальника назначен в 2020 году. Умело организует управление движением финансовых ресурсов предприятия, зарекомендовал себя грамотным специалистом, ответственным руководителем, способным четко и своевременно решать поставленные задачи.

В завершение встречи свой музыкальный подарок исполнил Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь Образцовая Эстрадная студия «Росы».