В администрации Первомайского района поговорили о гражданско-патриотическом воспитании молодежи

Тему гражданско-патриотического воспитания молодежи и основные направления государственной молодежной политики в Бобруйске обсудили в администрации Первомайского района 24 сентября. В работе заседания принимали участие заместитель Генерального прокурора Республики Беларусь Сергей Хмарук, заместитель Министра внутренних дел Республики Беларусь Николай Карпенков, начальник главного управления по образованию Могилевского облисполкома Андрей Заблоцкий, прокурор Могилевской области Александр Чадюк, прокурор Бобруйска Александр Конецкий, депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Гацко и Вера Широкая, представители городской власти, трудовых коллективов, общественных организаций.

Докладчики рассказали о реализации молодежной политики в Первомайском районе нашего города, проведенных мероприятиях, участии в проектах и акциях патриотической направленности, формировании ценностей и военно-патриотическом воспитании молодых людей, их творческом досуге.

– Военно-патриотическое воспитание молодежи всегда было важным и актуальным. Но в наше непростое время, после событий 2020 года, в период, когда введены санкции против Республики Беларусь, когда есть проблемы на границе, воспитание молодого поколения как никогда становится актуальным. Молодежь – это наша смена. Каждый из родителей мечтает, чтобы его сын вырос сильным, крепким, здоровым не только физически, но и морально-нравственно. Чтобы это был настоящий патриот своей страны. Мы как представители органов внутренних дел и внутренних войск нацелены, прежде всего, на то, чтобы молодые люди, обучаясь в школе, проходили военно-патриотическое воспитание, готовились к службе в армии, приходили во внутренние войска и в другие правоохранительные структуры уже подготовленными, служили и защищали свою Родину, поступали в высшие учебные заведения и становились офицерами. Внутренние войска широко занимаются военно-патриотическим воспитанием. За этот год по республике прошло 146 военно-патриотических лагерей, было охвачено около 3 тысяч молодых людей. Они занимались строевой и физической подготовкой, рукопашным боем, медподготовкой – все это в жизни им пригодится. Но самое главное они были рядом с молодыми солдатами, сержантами, где равный с равными проводили занятия. Это своеобразная прививка против боязни службы в армии. И мы уверены, что эти молодые люди обязательно будут служить и будут настоящими патриотами нашей Родины, будут ее защищать и строить наше будущее, – высказал мнение заместитель Министра внутренних дел Николай Карпенков.

О чем еще говорили на заседании, читайте в ближайшем номере газеты «Бабруйскае жыццё».