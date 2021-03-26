В администрации Первомайского района наградили лучших коммунальников

Сегодня в администрации Первомайского района в преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства состоялся праздничный концерт и награждение лучших коммунальников района.
Хорошее настроение работникам служб ЖКХ создавали вокальная группа «Любава», вокальный квартет «Истоки», детская танцевальная студия «Лаборатория танца», народный казачий ансамбль «Вольница»; с музыкальным подарком выступили Светлана Гобыш, Андрей Батюня, а музыкальное поздравление представила Ольга Башмакова.
На торжественном мероприятии присутствовал глава администрации Первомайского района Виталий Власевич, он в канун профессионального праздника пожелал крепкого здоровья, удачи, благополучия, успехов, положительных отзывов и благодарности со стороны жителей и руководства города.
Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. За долгие годы жизни в очень ухоженной, спокойной, мирной стране мы привыкли к тому, что за нами кто-то придет и уберет. К счастью, есть такие люди как вы, которые действительно делают все возможное, чтобы наш город был ухожен и благоустроен, а в квартирах было тепло и уютно, – отметил Виталий Эдуардович.
Людмила Дыба, директор КУП «ЖРЭУ Первомайского района г.Бобруйска» пожелала мира, благополучия, терпения, уважения к друг другу. Она понимает, когда профессионалы работают вместе, им любое дело по плечу.
– Много лет мы уже работаем вместе, хорошо знаем друг друга. У нас прекрасный коллектив: хорошие люди, трудолюбивые работники. Вместе мы все сделаем, со всем справимся. Мы с вами можем все! Если мы вместе, значит мы коллектив, мы – целое, сильное и непобедимое, – сказала Людмила Викторовна.
С поздравительной речью также выступил Александр ШОСТАК, генеральный директор государственного объединения «Бобруйскжилкомхоз»:
«Хочу пожелать, чтобы в ваших семьях все было хорошо, вы и ваши близкие не болели, чтобы вы выполняли свою работу как можно лучше. Нашей главной целью должно быть благоустройство любимого города, чтобы все жители Бобруйска были довольны нашей работой. Мы будем поддерживать чистоту, порядок, заниматься благоустройством родного города. Мы будем гордиться своей работой и люди нам будут говорить за это «спасибо».
Почетной грамотой коммунального унитарного предприятия «Жилищно-ремонтно-эксплуатационное управление Первомайского района г. Бобруйска» награждены:
- Александр СКРОБОТОВ, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений ЖЭУ №8;
- Вячеслав ЗИЗЮК, тракторист производственной базы;
- Ольга КАЗАК, экономист по труду планово-экономического отдела;
- Василина ТОЛОК, мастер ЖЭУ №10;
- Илона ШИЛКОВСКАЯ, инженер производственно-технического отдела.
Благодарностью коммунального унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Первомайского района г. Бобруйска» награждены:
- Лилия ПОЛЕЖАЕВА, штукатур ЖЭУ №8;
- Сергей МАЙСТРЕНКО, слесарь-сантехник ЖЭУ №9;
- Владимир ПРИГАРА, электросварщик ЖЭУ №10;
- Елена ЯХЪЁЕВА, дворник ЖЭУ №11;
- Мария КОРОБКОВА, мастер ЖЭУ №12;
По итогам соревнований за достигнутые показатели среди структурных подразделений предприятия по итогам работы за 2020 год победителями признаны следующие трудовые коллективы:
- 1 место – ЖЭУ №8, начальник Сергей МРАЧКОВСКИЙ, награждены вымпелом, Почетной грамотой и денежной премией на каждого работающего
- 2 место – ЖЭУ №11, начальник Юрий ТАРАЙМОВИЧ, награждены Почетной грамотой и денежной премией на каждого работающего
- 3 место – ЖЭУ №12, начальник Светлана СЛОЕВСКАЯ, награждены Почетной грамотой и денежной премией на каждого работающего.
Почетной грамотой Администрации Первомайского района награждены:
- Оксана ШУСТ, мастер ЖЭУ №9;
- Александр РОМАШКЕВИЧ, рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений ЖЭУ №12.
Грамота государственного объединения «Бобруйскжилкомхоз» вручена:
- Натальи ЯНКИНОЙ, экономисту 2-ой категории планово-экономического отдела;
- Светлане ВОРОНЕ, бухгалтеру;
- Жанне ГУРБАНОВОЙ, дворнику ЖЭУ №8.
За многолетний добросовестный труд, особые достижения в производственно деятельности и в связи с профессиональным праздником – Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Почетной грамотой Могилевского областного исполнительного комитета награждены:
- Валерия РАЛЬКО, машинист экскаватора производственной базы;
- Елена ХВОСТЮК, начальник юридического сектора Почетной грамотой Государственного объединения «Жилищно-коммунальное Хозяйство Могилевской области».
Почетной грамотой Бобруйского городского исполнительного комитета награждены:
- Галина ДМИТРИЕВА, дворник ЖЭУ №11;
- Татьяна ВЕЖНОВЕЦ, уборщик помещений ЖЭУ №8.
Почетной грамотой Бобруйского городского Совета депутатов награждена Светлана СОБОЛЕВСКАЯ, инспектор по обращениям граждан и делопроизводства ЖЭУ №10.
Текст Виктора ЧАБАНА.
Фото Александра АНТАШКЕВИЧА, Виктора ЧАБАНА.