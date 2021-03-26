В администрации Первомайского района наградили лучших коммунальников

Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. За долгие годы жизни в очень ухоженной, спокойной, мирной стране мы привыкли к тому, что за нами кто-то придет и уберет. К счастью, есть такие люди как вы, которые действительно делают все возможное, чтобы наш город был ухожен и благоустроен, а в квартирах было тепло и уютно, – отметил Виталий Эдуардович.

Людмила Дыба, директор КУП «ЖРЭУ ­ Первомайского района г.Бобруйска» пожелала мира, благополучия, терпения, уважения к друг другу. Она понимает, когда профессионалы работают вместе, им любое дело по плечу.

– Много лет мы уже работаем вместе, хорошо знаем друг друга. У нас прекрасный коллектив: хорошие люди, трудолюбивые работники. Вместе мы все сделаем, со всем справимся. Мы с вами можем все! Если мы вместе, значит мы коллектив, мы – целое, сильное и непобедимое, – сказала Людмила Викторовна.

С поздравительной речью также выступил Александр ШОСТАК, генеральный директор государственного объединения «Бобруйскжилкомхоз»: