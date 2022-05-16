В 97 населенных пунктах Могилевской области продолжается восстановление электроснабжения
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В 97 населенных пунктах Могилевской области продолжается восстановление электроснабжения после непогоды 12 мая. Об этом сообщили в РУП «Могилевэнерго».
По данным специалистов, на сегодняшнее утро ведутся работы по восстановлению электроснабжения 97 населенных пунктов.
Основные работы энергетики могилевщины, которым сейчас помогают коллеги из Витебска, Минска и строительно-монтажного управления №6, планируют завершить к концу светового дня.
Над восстановлением электросети сейчас работают 84 бригады энергетиков. Задействовано 110 единиц техники. Самая сложная ситуация остается в трех районах: Кличевском, Кричевском и Чериковском.
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