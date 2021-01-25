В 83 отдельном инженерно-аэродромном полку завершилась доподготовка водителей из числа нового пополнения

В 83 отдельном инженерно-аэродромном ордена Красной Звезды полку завершилась доподготовка водителей из числа нового пополнения. Заключительным этапом доподготовки стал 50-ти километровый марш, в котором приняли участие 41 военнослужащий.

Проведению марша предшествовали занятия по Правилам дорожного движения, устройству и вождению военной техники.

По завершению 50-ти километрового марша, военнослужащие успешно сдавшие итоговый экзамен по предмету обучения, получили классную квалификацию и стали водителями 3-го класса.