На базе 83-го отдельного инженерно-аэродромного полка открылся военно-патриотический лагерь (обновлено)

Огневая, строевая, тактическая подготовки, знакомство с бытом военнослужащих, мастер-классы с вооружением, военной и специальной техникой: все это ждет детей и подростков – участников военно-патриотического лагеря «Патриот», первая смена которого открылась на торжественной церемонии 6 июля на базе 83-го отдельного инженерно-аэродромного ордена Красной звезды полка.

На торжественном мероприятии присутствовали почетные гости:

Дмитрий Гомонов , заместитель командира батальона охраны и обслуживания по идеологической работе войсковой части 20392;

, заместитель командира батальона охраны и обслуживания по идеологической работе войсковой части 20392; Иван Ашманкевич , заместитель командира инженерно-аэродромного батальона по идеологической работе войсковой части 20392;

, заместитель командира инженерно-аэродромного батальона по идеологической работе войсковой части 20392; Александра Адотик , старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ УВД Бобруйского горисполкома;

, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ УВД Бобруйского горисполкома; Елена Чирская , временно исполняющий обязанности начальника инспекции по делам несовершеннолетних Ленинского района г. Бобруйска УВД Бобруйского горисполкома;

, временно исполняющий обязанности начальника инспекции по делам несовершеннолетних Ленинского района г. Бобруйска УВД Бобруйского горисполкома; Анна Лукьянова, методист государственного учебно-методического учреждения «Учебно-методический кабинет г. Бобруйска».

Стены воинской части уже 10-й год подряд принимают детей и подростков Бобруйска в рамках ежегодного летнего военно-патриотического лагеря с круглосуточным пребыванием «Патриот». Накануне открытия первой смены дети и подростки расселились в казарме воинской части, прошли первоначальные занятия по соблюдению распорядка дня и строевой подготовке. Особое внимание детей и подростков привлекло знакомство с воинской частью, в рамках которого была проведена экскурсия в комнате боевой славы воинской части, воспитанники лагеря ознакомились с бытом военнослужащих срочной военной службы.

В этот день прошел торжественный митинг, посвященный открытию первой смены военно-патриотического лагеря, на котором детей и подростков поздравил с возможностью окунуться в армейскую жизнь и пожелал самостоятельности, крепкого духа, высокого патриотизма заместитель командира батальона охраны и обслуживания по идеологической работе войсковой части 20392 майор Дмитрий Гомонов.

Как отметил заместитель командира инженерно-аэродромного батальона по идеологической работе войсковой части 20392 старший лейтенант Иван Ашманкевич, в нашей стране огромное внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи, поэтому главной целью существования военно-патриотического лагеря является воспитание гражданина-патриота с малых лет. «Наша цель подготовить мужественных, сильных и стойких ребят. Чтобы в дальнейшем они с отличием отслужили в армии, защищали нашу Родину», – добавил он.

О гостеприимстве воинской части и работе лагеря рассказала Наталья Кашо, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска», начальник военно-патриотического лагеря «Патриот»:

«Ежегодно 83-й отдельный инженерно-аэродромный ордена Красной Звезды полк гостеприимно встречает нас на своей территории. В этом году мы планируем две смены: I-ая открыта с 5 по 13 июля. II-ая планируется с 19 по 27 июля. За время пребывания в лагере ребят ждет насыщенная программа патриотического воспитания, проведение мероприятий в рамках Года народного единства и областного проекта «Мая Зямля Прыдняпроўе». В лагере находятся учащиеся учреждений образования (в возрасте от 11 до 16 лет) города Бобруйска. Воспитанники лагеря – это те ребята, которые действительно хотят здесь быть. Ежедневно с ребятами занимаются военные вместе с педагогами Центра дополнительного образования детей и молодежи тактической и строевой подготовкой. Физкультура и спорт здесь на первом месте. В выходные запланирована насыщенная программа. В субботу здесь пройдет «Правовой штурм». Сегодня на этой смене отдыхают ребята, которые и в прошлом году оздоравливались в «Патриоте». Ежегодно многие ребята приезжают сюда повторно. Юные патриоты обеспечены пятиразовым питанием. К счастью, погода позволяет отдыхать и с пользой проводить время на свежем воздухе».

Максим Бублевич, учащийся ГУО «Средняя школа №12 г. Бобруйска», воспитанник лагеря здесь уже 2-й год подряд. Он поделился своими впечатлениями:

– В лагере мы живем по распорядку дня. Он здесь достаточно сильно отличается от моего обычного. Находясь здесь второй день, я к такому распорядку уже привык. В свободное время мы занимаемся своими делами: играем на гитаре, выполняем физические упражнения, убираем свои места. Я буду поступать в Академию МВД, поэтому решил, что те знания, навыки и умения, которые я здесь получу, помогут мне в дальнейшем.

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