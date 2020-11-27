В 147 зенитном ракетном полку свято чтут армейское братство

Вот уже как 4 года в Вооруженных Силах на законодательном уровне существует положительная традиция – ритуал перехода военнослужащих на очередной этап. Известно, что срочную службу в армии сопровождает 3 полугодовых этапа. Для тех, кто остался, (после увольнения в запас солдат) приходит время торжественного обещания при переходе на второй и третий период службы.

Вот и на прошлой неделе в одном зенитном ракетном дивизионе 147 зенитного ракетного полка прошло общее собрание личного состава с повесткой «Служим Отечеству», на котором были отмечены лучшие, подведены итоги периода обучения и основных мероприятиях боевой подготовки, а также зачитаны и утверждены характеристики солдат.

Затем военнослужащие, прослужившие полгода и год дали торжественное обещание укреплять дружбу в коллективе, проявлять заботу о младших товарищах и нетерпимость к любым проявлениям неуставных взаимоотношений, а после увольнения с военной службы в запас по мере сил и возможностей поддерживать авторитет Вооруженных Сил. Им были вручены нарукавные нашивки соответствующего периода службы.

– К началу нового учебного года наше подразделение подошло с хорошими результатами в боевой учебе. Отрадно, что все военнослужащие добросовестно овладели и совершенствуют своё профессиональное мастерство, при этом, не допуская нарушений требований безопасности. К слову, все солдаты срочной военной службы вполне заслуженно добились права ношения соответствующей нашивки, обозначающей второй и третий период службы. Отмечу, что за период существования этой традиции срочники еще бережней чтут воинское братство, – рассказал командир дивизиона майора Алексея Божко.