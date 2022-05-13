Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

В 1350 пострадавших от непогоды населенных пунктах Беларуси восстановили электроснабжение

67 0

В 1350 пострадавших от непогоды населенных пунктах Беларуси восстановили электроснабжение

В "Белэнерго" рассказали о восстановлении электроснабжения населенных пунктов, пострадавших от непогоды, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

За прошедшие сутки (с 6.00 12 мая до 6.00 13 мая) восстановлено электроснабжение в 1350 населенных пунктах. На утро продолжаются работы в 240 населенных пунктах в некоторых районах Гомельской и Могилевской областей.

Последствия непогоды устраняли около 1 тыс. человек персонала и более 300 единиц техники.

"Предпринимаются все необходимые действия по восстановлению электроснабжения потребителей в максимально короткие сроки с соблюдением необходимых мер по безопасному проведению работ на поврежденных элементах сети", - подчеркнули на предприятии.

 

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »