В 1350 пострадавших от непогоды населенных пунктах Беларуси восстановили электроснабжение

В "Белэнерго" рассказали о восстановлении электроснабжения населенных пунктов, пострадавших от непогоды, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

За прошедшие сутки (с 6.00 12 мая до 6.00 13 мая) восстановлено электроснабжение в 1350 населенных пунктах. На утро продолжаются работы в 240 населенных пунктах в некоторых районах Гомельской и Могилевской областей.

Последствия непогоды устраняли около 1 тыс. человек персонала и более 300 единиц техники.

"Предпринимаются все необходимые действия по восстановлению электроснабжения потребителей в максимально короткие сроки с соблюдением необходимых мер по безопасному проведению работ на поврежденных элементах сети", - подчеркнули на предприятии.