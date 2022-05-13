В 1350 пострадавших от непогоды населенных пунктах Беларуси восстановили электроснабжение
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В "Белэнерго" рассказали о восстановлении электроснабжения населенных пунктов, пострадавших от непогоды, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.
За прошедшие сутки (с 6.00 12 мая до 6.00 13 мая) восстановлено электроснабжение в 1350 населенных пунктах. На утро продолжаются работы в 240 населенных пунктах в некоторых районах Гомельской и Могилевской областей.
Последствия непогоды устраняли около 1 тыс. человек персонала и более 300 единиц техники.
"Предпринимаются все необходимые действия по восстановлению электроснабжения потребителей в максимально короткие сроки с соблюдением необходимых мер по безопасному проведению работ на поврежденных элементах сети", - подчеркнули на предприятии.
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