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Уже известно, когда в Бобруйске пройдёт шествие Дедов Морозов
Афиша

Уже известно, когда в Бобруйске пройдёт шествие Дедов Морозов

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Полюбившееся бобруйчанам театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек и других сказочных персонажей намечено на субботу, 17 декабря.

Оно традиционно пройдёт по улице Социалистической: стартует от театра драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича через улицу М. Горького и финиширует на площади Ленина, где и состоится торжественно зажжение праздничных огней на главной ёлке города.

Также для бобруйчан в программе подготовлено много сюрпризов - следите за обновлениями на нашем сайте.

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