Уже известно, когда в Бобруйске пройдёт шествие Дедов Морозов
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Полюбившееся бобруйчанам театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек и других сказочных персонажей намечено на субботу, 17 декабря.
Оно традиционно пройдёт по улице Социалистической: стартует от театра драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича через улицу М. Горького и финиширует на площади Ленина, где и состоится торжественно зажжение праздничных огней на главной ёлке города.
Также для бобруйчан в программе подготовлено много сюрпризов - следите за обновлениями на нашем сайте.
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