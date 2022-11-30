Уже известно, когда в Бобруйске пройдёт шествие Дедов Морозов

Полюбившееся бобруйчанам театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек и других сказочных персонажей намечено на субботу, 17 декабря.

Оно традиционно пройдёт по улице Социалистической: стартует от театра драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича через улицу М. Горького и финиширует на площади Ленина, где и состоится торжественно зажжение праздничных огней на главной ёлке города.

Также для бобруйчан в программе подготовлено много сюрпризов - следите за обновлениями на нашем сайте.