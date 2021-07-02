Успеть в последний вагон. В Беларуси открыта запись на ЦТ в резервные дни

Регистрация на централизованное тестирование в резервные продлится по 9 июля, сообщает БЕЛТА.

Известно, что к сдаче в резервные дни допускаются только те абитуриенты, которые зарегистрировались на основное ЦТ, но по уважительной причине не смогли на нем присутствовать.

"Комиссия будет рассматривать каждый случай индивидуально и принимать решение", - отметил директор РИКЗ Юрий Миксюк.

Даты резервных дней: 14 и 16 июля (белорусский и русский языки), 14 и 18 июля (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время).

Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 16 июля, тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, - с 23 июля.