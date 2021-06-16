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Общество

Услугу дневного присмотра предоставляет ТЦСОН Ленинского района

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Услугу дневного присмотра предоставляет ТЦСОН Ленинского района

Гражданам, имеющие ограничение жизнедеятельности по способности контролировать своё поведение отделением социальной помощи на дому предоставляется услуга дневного присмотра.

Услуга предоставляется от 10 до 40 часов в неделю (понедельник – пятница, в пределах установленного рабочего времени с 8.00 до 17.00 часов).

Стоимость одного часа оказания услуги дневного присмотра:

  • гражданам – 0,71 рубля (семье – 0,57 рубля для каждого члена семьи);
  • малообеспеченным одиноким гражданам – 0,42 рубля (семье – 0,36 рубля для каждого члена семьи).

За оказанием услуги дневного присмотра необходимо обратиться в учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» и предоставить следующие документы:

  • письменное заявление;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • документ установленного образца о праве на льготы (удостоверение инвалида, ветерана Великой Отечественной войны и т.п.), для граждан, относящихся к категории пользующихся льготами;
  • медицинская справка о состоянии здоровья, содержащая информацию о наличии медицинских показаний и (или) отсутствии медицинских противопоказаний для оказания услуги.

Если вы желаете воспользоваться услугой дневного присмотра, то можете обратиться в отделение социальной помощи на дому учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» по адресу: г.Бобруйск, ул.К.Либкнехта, д.58, каб. 206, либо обратиться по телефону 72-10-86.

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