«Уроки должен делать ребенок, а не родители. Тогда за двойку будут переживать дети, а не вы». Детский психолог о главных ошибках, которые допускают мамы и папы

– Дети, у которых детство было сплетением самостоятельности и ответственности, очень легко адаптируются к школе, – считает психолог. – Они любознательные, дружелюбные, легко заводят новые знакомства, принимают авторитет педагога, не теряя при этом собственного достоинства. Но в последнее время приходится наблюдать совершенно обратную историю: из года в год все больше встречаются дети тревожные, застенчивые, не умеющие принимать решения, брать на себя ответственность. Это следствие не совсем правильного воспитания, когда родители думают, будто их малыш так всю жизнь и останется ребенком. У таких детей обычно наблюдается сложность адаптации к школе, которая, подобно снежному кому, со временем, с годами обрастет разными проблемами. Из последних случаев в моей частной практике: мальчик, который в собственной семье был исключительным центром вселенной. В той семье все вертелось вокруг ребенка и было подчинено его желаниям. Естественно, когда малыш пошел в первый класс и встретился с детьми из других семей, для которых он не являлся авторитетом, начались проблемы с психикой. Ему приходилось следовать правилам и чужой воле, а к этому ребенка не приучили. Поэтому главный совет всем родителям, чьи дети скоро пойдут в школу: отпустите поводок, дайте ребенку некоторые свободу, ответственность, научите его, что все хотелки и «я» не распространяются на школьный коллектив. И совет номер два: если в семье уже есть старший ученик, помните – младший впитает как губка все, что вы говорите ему, как поступаете с ним относительно школы. И неизменно спроецирует ситуацию на себя и свой опыт. Например, отец и мать прилюдно ругают старшего ребенка за плохие отметки, замечания в дневнике или невыполненные уроки: у младшего обязательно сложится негативное представление о школе.

Адаптация к школе

Семилетние и шестилетние дети, попадая в школу, не становятся автоматически взрослыми, как иногда полагают их папы и мамы. Они все еще те же самые дети, которые летом били палкой крапиву и играли в тридцать игр одновременно. Попадая за парту, они не могут в одночасье научиться контролировать себя и время, подолгу концентрироваться на одном и том же занятии, просидеть целый урок, не меняя позы, сдерживать собственные эмоции и не выпускать из внимания учителя и его слова. В такой ситуации я советую начать готовить ребенка к школе заранее. Адаптировать его к учебе через дошкольные занятия, показать, что его ждет, без напряжения и повышенной ответственности. Большинство родителей, отдавая детей на подготовительные занятия, думают прежде всего об интеллектуальной стороне, но социальные и психологические аспекты гораздо важнее. Отводя малыша в разные кружки по интересам, вы прежде всего учите ребенка находиться в коллективе. Именно по той же причине советую выбирать то, что нравится сыну или дочери, а не то, что, как вы считаете, будет для них лучшим вариантом. Не нужно гнать ребенка на сотню таких кружков: не забывайте, что каждый такой кружок – это минус мультики, внимание родителей, игры с друзьями. Одного-двух занятий в неделю будет вполне достаточно.

И еще: учите ребенка с детства, что в школе он самостоятельный молодой человек, чтобы не было такого, что малыш стесняется попроситься в туалет или сказать, что ему плохо и душно. Учите ребенка разрешать конфликты и сглаживать углы: школа – не дом, в котором идет огромная скидка на любое происшествие, здесь следует отстаивать свои интересы, но при этом быть частью системы, принимать решения, но при этом нести за них ответственность. Заранее готовьте ребенка к тому, что мама или бабушка не прибежит к нему по первому же писку.