«Уроки должен делать ребенок, а не родители. Тогда за двойку будут переживать дети, а не вы». Детский психолог о главных ошибках, которые допускают мамы и папы
13 0
Ранец с цветочками, букет в руках, растерянный взгляд и все новое и неизведанное: с точки зрения родителей, их дитя делает первый шаг в сторону взросления, и в этом нет ничего страшного – «Все через эти прошли, и никто не умер». А с точки зрения детского психолога Анфисы Демидовой, школа для ребенка – стресс, который, в свою очередь, является следствием интеллектуальной, эмоциональной и физической нагрузки. По мнению специалиста, именно в первые шаги вынужденного взросления у ребенка закладываются все комплексы и проблемы, с которыми потом родителям предстоит сражаться годами. Виной тому – неумение старших поставить себя на место детей, излишняя требовательность или, напротив, гиперопека. Как с этим справиться, как не допустить ошибок и вырастить самостоятельного ребенка, в одночасье не потерявшего детство, в нашем материале.
– Дети, у которых детство было сплетением самостоятельности и ответственности, очень легко адаптируются к школе, – считает психолог. – Они любознательные, дружелюбные, легко заводят новые знакомства, принимают авторитет педагога, не теряя при этом собственного достоинства. Но в последнее время приходится наблюдать совершенно обратную историю: из года в год все больше встречаются дети тревожные, застенчивые, не умеющие принимать решения, брать на себя ответственность. Это следствие не совсем правильного воспитания, когда родители думают, будто их малыш так всю жизнь и останется ребенком. У таких детей обычно наблюдается сложность адаптации к школе, которая, подобно снежному кому, со временем, с годами обрастет разными проблемами. Из последних случаев в моей частной практике: мальчик, который в собственной семье был исключительным центром вселенной. В той семье все вертелось вокруг ребенка и было подчинено его желаниям. Естественно, когда малыш пошел в первый класс и встретился с детьми из других семей, для которых он не являлся авторитетом, начались проблемы с психикой. Ему приходилось следовать правилам и чужой воле, а к этому ребенка не приучили. Поэтому главный совет всем родителям, чьи дети скоро пойдут в школу: отпустите поводок, дайте ребенку некоторые свободу, ответственность, научите его, что все хотелки и «я» не распространяются на школьный коллектив. И совет номер два: если в семье уже есть старший ученик, помните – младший впитает как губка все, что вы говорите ему, как поступаете с ним относительно школы. И неизменно спроецирует ситуацию на себя и свой опыт. Например, отец и мать прилюдно ругают старшего ребенка за плохие отметки, замечания в дневнике или невыполненные уроки: у младшего обязательно сложится негативное представление о школе.
Адаптация к школе
Семилетние и шестилетние дети, попадая в школу, не становятся автоматически взрослыми, как иногда полагают их папы и мамы. Они все еще те же самые дети, которые летом били палкой крапиву и играли в тридцать игр одновременно. Попадая за парту, они не могут в одночасье научиться контролировать себя и время, подолгу концентрироваться на одном и том же занятии, просидеть целый урок, не меняя позы, сдерживать собственные эмоции и не выпускать из внимания учителя и его слова. В такой ситуации я советую начать готовить ребенка к школе заранее. Адаптировать его к учебе через дошкольные занятия, показать, что его ждет, без напряжения и повышенной ответственности. Большинство родителей, отдавая детей на подготовительные занятия, думают прежде всего об интеллектуальной стороне, но социальные и психологические аспекты гораздо важнее. Отводя малыша в разные кружки по интересам, вы прежде всего учите ребенка находиться в коллективе. Именно по той же причине советую выбирать то, что нравится сыну или дочери, а не то, что, как вы считаете, будет для них лучшим вариантом. Не нужно гнать ребенка на сотню таких кружков: не забывайте, что каждый такой кружок – это минус мультики, внимание родителей, игры с друзьями. Одного-двух занятий в неделю будет вполне достаточно.
И еще: учите ребенка с детства, что в школе он самостоятельный молодой человек, чтобы не было такого, что малыш стесняется попроситься в туалет или сказать, что ему плохо и душно. Учите ребенка разрешать конфликты и сглаживать углы: школа – не дом, в котором идет огромная скидка на любое происшествие, здесь следует отстаивать свои интересы, но при этом быть частью системы, принимать решения, но при этом нести за них ответственность. Заранее готовьте ребенка к тому, что мама или бабушка не прибежит к нему по первому же писку.
Педагог в школе, родители – дома
– Вообще среди родителей сегодня очень модно, чтобы ребенок, приходя в первый класс, умел считать, писать и читать, но вопреки моде многие учителя не сильно привечают подобные инициативы, ведь научить гораздо проще, чем переучивать. У педагога может быть своя методика, которая идет вразрез с родительской, и тогда может случиться самое неприятное для учителя и ребенка событие – проверка авторитетов: «А моя мама говорит, что считать нужно не так, а этак!», «А мой папа говорит, что правильно писать нужно так!» Этого нельзя допускать никоим образом, ведь родители и педагоги должны двигаться в одном направлении, а не быть участниками басни Крылова и тянуть воз в разные стороны. В обучении нет ничего важнее системы, поэтому с самого детства, с первых школьных дней вам следует приучать ребенка, что учительский авторитет в школе непогрешим в той же степени, что и ваш дома.
Обобщая хочу попросить родителей, чтобы они внимательно следили за своими детьми в первые месяцы после начала первого в жизни учебного года – обычно на адаптацию у ребенка уходит от месяца до трех-четырех. За это время у ребенка формируется адекватное поведение, полностью устанавливаются контакты в классе, он входит в учебный ритм, понимает учебный процесс и, можно сказать, смиряется с тем, что впереди еще много-много лет учебы. Если этого не произошло, следует принимать меры – что-то явно пошло не так.
«Зачем мне в школу идти?»
– Попробуйте ответить на этот вопрос, если сын или дочь вам его зададут! Действительно, с точки зрения семилетнего ребенка, там решительным образом нечего делать: рисовать крючки, не разговаривать, не отвлекаться, выйти нельзя, в телефоне копаться нельзя. И зачем ему идти в школу? Так плавно мы подобрались к системе мотивации, о которой знают все взрослые, но вообще не умеют ее применять. Что обычно говорят детям на вопрос, нафига им эта школа? «У тебя там будут красивые тетрадки, ручки, форма». Ок, на кого-то, возможно, подействует. Но это попытка не мотивировать, а заманить на занятия.
Кто-то говорит: «Вчера ты был маленьким, а вот сегодня уже взрослый». Этакий статус взрослого, который по родительской задумке придает малышу значимости и должен замотивировать его соответствовать этому статусу. Сработает, но тоже не со всеми. Редко, когда случается, что ребенок с первого дня понимает, что школа – место, где можно научиться чему-то новому и интересному, поэтому родители постоянно будут находиться в легком стрессе – даже у самых успевающих учеников нет-нет, да и прорвется «не пойду я в эту школу, достала она меня». Если это случилось разок-другой, ничего страшного, вспомните себя в детстве. Но систематическая ненависть к школьному процессу и нежелание ходить в школу говорят о том, что тревогу таки бить необходимо. Следует выяснить причину, и очень часто она под самым носом. В моей практике были случаи, когда ребенок не хотел ходить в школу, потому что видел негатив к более старшему школьнику. А были и случаи, когда учитель и ученик не находили общего языка. Часто причиной отсутствия желания учиться становится банальная перезагрузка. Еще раз – маленькому человечку всего шесть лет, он не может учиться 10 часов в сутки! В своем неуемном желании создать для себя предмет гордости и идеального ученика родители вместо развития добиваются полного истощения ребенка, морального в первую очередь. Такими темпами можно и до комплексов несоответствия добраться (знаменитое «а вот у моей подруги сын уже в космос слетал, а ты крючки криво пишешь!). Были случаи, когда ребенок, напротив, был слишком хорош для первого класса: гордость папы и мамы, читает 120 слов в минуту, считает в уме и пишет от руки. Естественно, ему в первом классе будет банально скучно и невыносимо. Во всем нужна золотая середина, дорогие родители.
И еще о совместной работе
– Еще раз повторю: самое важное – это работать сообща. Школа учит, родители воспитывают. В процессы друг друга никто не лезет, поучать не имеет права, но вправе быть в курсе обо всем, что происходит на другой стороне. Важно с первого дня наладить контакт со школьным психологом и классным руководителем. Помните: это для вас ребенок единственный и неповторимый, а для педагога он один из 20 человек. Не забывайте предупреждать учителя об особенностях своей кровиночки, ведь зачастую дома и в школе это совершенно разные дети. Перед вами сын может бодро зачитывать стихи на 20 столбиков, а на уроке может от страха не выдавить из себя и строчки. Не позволяйте себе излишне влезать в школьный процесс, оставляя право ребенка на самостоятельное решение. Сколько раз такое было, что дети в классе поссорятся и назавтра помирятся, а у родителей и педагога уже холодная война в самом разгаре. Не мешайте процессу, будьте любящими родителями, выслушивайте детей, давайте им советы, но не решайте за них все.