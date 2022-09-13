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Общество

Урок финансовой грамотности для людей с ограниченными возможностями

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Урок финансовой грамотности для людей с ограниченными возможностями

Сегодня внимание людям с ограниченными возможностями здоровья в приоритете, в том числе их взаимодействие с финансовыми организациями.

В первую очередь финансовые организации стремятся создать для таких клиентов доступную и безопасную среду: банкоматы с дополнительными функциями; сотрудники, владеющие сурдопереводом.

Следует признать, что не всегда люди знают о своих правах и возможностях удобного получения финансовых услуг. Кроме того, люди с ограниченными возможностями представляют особо уязвимую группу с точки зрения мошеннических рисков.

12 сентября в Бобруйской первичной межрайонной организации общественного объединения «Белорусское общество глухих» главный специалист ЦБУ №703 ОАО «АСБ Беларусбанк» Анна Мельникова провела урок финансовой грамотности для слушателей пенсионного возраста с ОВЗ, рассказала о финансовых инструментах и услугах, как освоить их на практике. Помощь в проведении обучающего мероприятия оказала переводчик жестового языка Татьяна Солодкая.

Особое внимание уделили правилам, которые помогают не стать жертвой киберпреступлений. Ведь в большинстве случаев жертвами мошенников становятся доверчивые граждане пожилого возраста.

Анна Мельникова

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