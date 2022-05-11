«Ураган», «БелГрад» и «Оса». Чем в ближайшее время вооружат белорусскую армию

В белорусскую армию будут поставлены модернизированные ракетные системы залпового огня и ракетные комплексы. Об этом сообщил журналистам председатель государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы завершили работы по модернизации в полном объеме и постановке на вооружение РСЗО "Ураган", РСЗО "БелГрад", а также ЗРК "Оса". Данные средства поражения в полном объеме прошли все испытания в Вооруженных Силах Республики Беларусь и в рамках гособоронзаказа и государственной программы вооружения постепенно будут поставляться в Вооруженные Силы", - рассказал Дмитрий Пантус.

Перед белорусским оборонным комплексом также стоит задача разработать еще более перспективные средства поражения, в том числе с учетом опыта военных конфликтов в мире и регионе.

Кроме того, в Беларуси продолжаются испытания новых ракет для комплексов "Полонез" и "Бук". "Ракетостроение на сегодняшний момент - одно из ключевых направлений Госкомвоенпрома. В мае у нас очередной этап испытаний, в августе - следующий. Думаю, в течение этого года мы по аналогии прошлого проведем несколько этапов и в конце года будем докладывать главе государства о выполнении тех задач, которые стоят в этом ключевом направлении Госкомвоенпрома", - заявил председатель ГВПК.