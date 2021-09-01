Управление по труду, занятости и соцзащите горисполкома приглашает на курсы

Управление по труду, занятости и соцзащите горисполкома приглашает безработных граждан на обучение по программе обучающих курсов: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях» с 06.09.2021, «Предприниматель (индивидуальный)». Имеются свободные места. По вопросу обучения обращаться по адресу: г. Бобруйск, ул.Гоголя,7, кабинет № 31, тел.709334, 720439.

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