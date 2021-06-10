Упорство и труд все перетрут. Более 50 выпускников Бобруйска окончили школу с золотой медалью

В этом году аттестаты об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой медалью вручены следующим выпускникам:

ГУО «Гимназия №1 г. Бобруйска»:

Куракса Марии Николаевне;

Ступень Полине Михайловне;

Комар Юлиане;

Юшкевич Алине Владимировне;

Дацко Дарии Дмитриевне.

ГУО «Гимназия №2 г. Бобруйска»:

Новиковой Екатерине Игоревне;

Анслан Анастасии Александровне;

Манько Александру Игоревичу;

Сокирко Никите Андреевичу;

Михайловой Марии Николаевне;

Прояве Дариане Анатольевне.

ГУО «Гимназия №3 г. Бобруйска»:

Пугач Полине Васильевне;

Саттарову Ренату Маратовичу;

Лойко Максиму Алексеевичу;

Федорцовой Анастасии Сергеевне;

Лопатиной Екатерине Сергеевне.

ГУО «Средняя школа №1 г. Бобруйска»:

Сакун Дарье Сергеевне.

ГУО «Средняя школа №6 г. Бобруйска»:

Руленкову Богдану Вячеславовичу;

Сидоренко Евгении Олеговне.

ГУО «Средняя школа №8 г.Бобруйска»:

Волковец Валерии Александровне.

ГУО «Средняя школа №2 г. Бобруйска»:

Архипенко Таисии Сергеевне;

Павлюковой Татьяне Витальевне.

ГУО «Средняя школа №9 г. Бобруйска»:

Мосоян Анике Жораевне.

ГУО «Средняя школа №10 г. Бобруйска»:

Казимирович Татьяне Александровне;

Куцепалову Денису Олеговичу;

Машкарёвой Марии Андреевне.

ГУО «Средняя школа №16 г. Бобруйска»:

Гурбанович Дарье Руслановне;

Шиловой Екатерине Сергеевне.

ГУО «Средняя школа №19 г. Бобруйска»:

Котовой Марине Владимировне.

ГУО «Средняя школа №20 г. Бобруйска»:

Давидовичу Никите Сергеевичу;

Кулиеву Никите Темуровичу;

Кравченко Ксении Михайловне;

Садовской Виталине Игоревне.

ГУО «Средняя школа №21 г. Бобруйска»:

Конюховой Алине Андреевне;

Петрович Ульяне Игоревне.

ГУО «Средняя школа №27 г. Бобруйска»:

Бузько Даниилу Павловичу;

Селюк Ольге Владимировне;

Гацко Анастасии Владимировне;

Белогуровой Дарье Владимировне;

Грибу Михаилу Сергеевичу;

Глушене Полине Андреевне;

Турлович Ксении Дмитриевне;

Табулиной Ульяне Сергеевне;

Чирскому Сергею Андреевичу.

ГУО «Средняя школа №28 г. Бобруйска»:

Нестерёнок Кристине Александровне.

ГУО «Средняя школа №30 г. Бобруйска»:

Лазакович Алине Сергеевне;

Марковой Светлане Константиновне.

ГУО «Средняя школа №31 г. Бобруйска»:

Белой Анастасии Андреевне;

Лагойке Ксении Руслановне.

ГУО «Средняя школа №32 г. Бобруйска»:

Ермоленко Наталии Дмитриевне;

Хрупачёвой Елизавете Сергеевне.

Также аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением серебряной медалью выдан выпускнице средней школы №28 Сиваченко Ульяне Александровне.