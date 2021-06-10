Упорство и труд все перетрут. Более 50 выпускников Бобруйска окончили школу с золотой медалью
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В этом году аттестаты об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой медалью вручены следующим выпускникам:
ГУО «Гимназия №1 г. Бобруйска»:
- Куракса Марии Николаевне;
- Ступень Полине Михайловне;
- Комар Юлиане;
- Юшкевич Алине Владимировне;
- Дацко Дарии Дмитриевне.
ГУО «Гимназия №2 г. Бобруйска»:
- Новиковой Екатерине Игоревне;
- Анслан Анастасии Александровне;
- Манько Александру Игоревичу;
- Сокирко Никите Андреевичу;
- Михайловой Марии Николаевне;
- Прояве Дариане Анатольевне.
ГУО «Гимназия №3 г. Бобруйска»:
- Пугач Полине Васильевне;
- Саттарову Ренату Маратовичу;
- Лойко Максиму Алексеевичу;
- Федорцовой Анастасии Сергеевне;
- Лопатиной Екатерине Сергеевне.
ГУО «Средняя школа №1 г. Бобруйска»:
- Сакун Дарье Сергеевне.
ГУО «Средняя школа №6 г. Бобруйска»:
- Руленкову Богдану Вячеславовичу;
- Сидоренко Евгении Олеговне.
ГУО «Средняя школа №8 г.Бобруйска»:
- Волковец Валерии Александровне.
ГУО «Средняя школа №2 г. Бобруйска»:
- Архипенко Таисии Сергеевне;
- Павлюковой Татьяне Витальевне.
ГУО «Средняя школа №9 г. Бобруйска»:
- Мосоян Анике Жораевне.
ГУО «Средняя школа №10 г. Бобруйска»:
- Казимирович Татьяне Александровне;
- Куцепалову Денису Олеговичу;
- Машкарёвой Марии Андреевне.
ГУО «Средняя школа №16 г. Бобруйска»:
- Гурбанович Дарье Руслановне;
- Шиловой Екатерине Сергеевне.
ГУО «Средняя школа №19 г. Бобруйска»:
- Котовой Марине Владимировне.
ГУО «Средняя школа №20 г. Бобруйска»:
- Давидовичу Никите Сергеевичу;
- Кулиеву Никите Темуровичу;
- Кравченко Ксении Михайловне;
- Садовской Виталине Игоревне.
ГУО «Средняя школа №21 г. Бобруйска»:
- Конюховой Алине Андреевне;
- Петрович Ульяне Игоревне.
ГУО «Средняя школа №27 г. Бобруйска»:
- Бузько Даниилу Павловичу;
- Селюк Ольге Владимировне;
- Гацко Анастасии Владимировне;
- Белогуровой Дарье Владимировне;
- Грибу Михаилу Сергеевичу;
- Глушене Полине Андреевне;
- Турлович Ксении Дмитриевне;
- Табулиной Ульяне Сергеевне;
- Чирскому Сергею Андреевичу.
ГУО «Средняя школа №28 г. Бобруйска»:
- Нестерёнок Кристине Александровне.
ГУО «Средняя школа №30 г. Бобруйска»:
- Лазакович Алине Сергеевне;
- Марковой Светлане Константиновне.
ГУО «Средняя школа №31 г. Бобруйска»:
- Белой Анастасии Андреевне;
- Лагойке Ксении Руслановне.
ГУО «Средняя школа №32 г. Бобруйска»:
- Ермоленко Наталии Дмитриевне;
- Хрупачёвой Елизавете Сергеевне.
Также аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением серебряной медалью выдан выпускнице средней школы №28 Сиваченко Ульяне Александровне.