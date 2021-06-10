0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

Упорство и труд все перетрут. Более 50 выпускников Бобруйска окончили школу с золотой медалью

136 0

Упорство и труд все перетрут. Более 50 выпускников Бобруйска окончили школу с золотой медалью

В этом году аттестаты об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой медалью вручены следующим выпускникам:

ГУО «Гимназия №1 г. Бобруйска»:

  • Куракса Марии Николаевне;
  • Ступень Полине Михайловне;
  • Комар Юлиане;
  • Юшкевич Алине Владимировне;
  • Дацко Дарии Дмитриевне.

ГУО «Гимназия №2 г. Бобруйска»:

  • Новиковой Екатерине Игоревне;
  • Анслан Анастасии Александровне;
  • Манько Александру Игоревичу;
  • Сокирко Никите Андреевичу;
  • Михайловой Марии Николаевне;
  • Прояве Дариане Анатольевне.

ГУО «Гимназия №3 г. Бобруйска»:

  • Пугач Полине Васильевне;
  • Саттарову Ренату Маратовичу;
  • Лойко Максиму Алексеевичу;
  • Федорцовой Анастасии Сергеевне;
  • Лопатиной Екатерине Сергеевне.

ГУО «Средняя школа №1 г. Бобруйска»:

  • Сакун Дарье Сергеевне.

ГУО «Средняя школа №6 г. Бобруйска»:

  • Руленкову Богдану Вячеславовичу;
  • Сидоренко Евгении Олеговне.

ГУО «Средняя школа №8 г.Бобруйска»:

  • Волковец Валерии Александровне.

ГУО «Средняя школа №2 г. Бобруйска»:

  • Архипенко Таисии Сергеевне;
  • Павлюковой Татьяне Витальевне.

ГУО «Средняя школа №9 г. Бобруйска»:

  • Мосоян Анике Жораевне.

ГУО «Средняя школа №10 г. Бобруйска»:

  • Казимирович Татьяне Александровне;
  • Куцепалову Денису Олеговичу;
  • Машкарёвой Марии Андреевне.

ГУО «Средняя школа №16 г. Бобруйска»:

  • Гурбанович Дарье Руслановне;
  • Шиловой Екатерине Сергеевне.

ГУО «Средняя школа №19 г. Бобруйска»:

  • Котовой Марине Владимировне.

ГУО «Средняя школа №20 г. Бобруйска»:

  • Давидовичу Никите Сергеевичу;
  • Кулиеву Никите Темуровичу;
  • Кравченко Ксении Михайловне;
  • Садовской Виталине Игоревне.

ГУО «Средняя школа №21 г. Бобруйска»:

  • Конюховой Алине Андреевне;
  • Петрович Ульяне Игоревне.

ГУО «Средняя школа №27 г. Бобруйска»: 

  • Бузько Даниилу Павловичу;
  • Селюк Ольге Владимировне;
  • Гацко Анастасии Владимировне;
  • Белогуровой Дарье Владимировне;
  • Грибу Михаилу Сергеевичу;
  • Глушене Полине Андреевне;
  • Турлович Ксении Дмитриевне;
  • Табулиной Ульяне Сергеевне;
  • Чирскому Сергею Андреевичу.

ГУО «Средняя школа №28 г. Бобруйска»:

  • Нестерёнок Кристине Александровне.

ГУО «Средняя школа №30 г. Бобруйска»:

  • Лазакович Алине Сергеевне;
  • Марковой Светлане Константиновне.

ГУО «Средняя школа №31 г. Бобруйска»:

  • Белой Анастасии Андреевне;
  • Лагойке Ксении Руслановне.

ГУО «Средняя школа №32 г. Бобруйска»:

  • Ермоленко Наталии Дмитриевне;
  • Хрупачёвой Елизавете Сергеевне.

Также аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением серебряной медалью выдан выпускнице средней школы №28 Сиваченко Ульяне Александровне.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿