Упорный труд, поддержка учителей и участие в олимпиадах – секрет успеха бобруйских стобалльников

Уже появляется информация о ребятах, сдавших ЦТ на 100 баллов. По предварительным данным стобалльные сертификаты получили 6 бобруйчан, у одного выпускника результат в 99 баллов. Мы пообщались с некоторыми из них и узнали, в чем же секрет успеха.

Эдвард Тандилян – выпускник гимназии №2, которая всегда славилась языковым уклоном, поэтому неудивительно, что 100-балльный сертификат юноша получил именно по английскому. Неплохие результаты Эдвард показал и по другим предметам ЦТ: по обществоведению набрал 83 балла, по русскому – 73. В планах у молодого человека поступить в БГУИР на факультет правоведения. С выбором специальности помогли родители, сам же Эдвард уверен, что с «корочкой» этого университета с легкостью сможет устроиться на престижную и, что немаловажно, высокооплачиваемую работу. Что же помогло парню добиться столь высоких результатов?

– Много занимался с учителями и дома, участвовал в олимпиадном движении, да и в целом у меня с начальных классов наблюдалась склонность к изучению языков. Во всем, безусловно, помогали учителя, поддерживали, давали дельные советы. Особенно благодарен нашим учителям английского языка – Татьяне Георгиевне Шестакович, Наталье Ананьевне Сондак.

Еще один языковед – Ангелина Голубева из школы №27, свою «сотку» девушка получила по немецкому. Сейчас Ангелина изучает английский, в планах осилить еще и итальянский. И специальность девушка выбрала под стать: хочет быть переводчиком.

– Учиться буду в Санкт-Петербургском государственном университете, в России живет много родственников, поэтому и решила туда поступать. Главная цель, которую ставлю перед собой сейчас, – стать высококлассным специалистом. А для этого необходимо продолжать упорно учиться. Без этого успехов не добиться. Ведь если признаться, поначалу немецкий язык мне давался с большим трудом. Но усердная работа плюс помощь наших замечательных учителей дали свои плоды. И сейчас немецкий для меня, как второй родной.

Далее гимназия №3, здесь сто баллов по обществоведению, а получила такой сертификат Анастасия Коваленко, ныне счастливая абитуриентка юридического факультета БГУ, а в будущем правовед и судья.

– Завтра поеду подавать документы. Общая сумма балов у меня 355, поэтому в своем поступлении на бюджет не сомневаюсь. А готовиться к поступлению начала, можно сказать, еще в 10 классе, когда учитель предложила принять участие в олимпиаде по обществоведению. Углубленное изучение этого предмета при подготовке к олимпиаде очень помогло на ЦТ. Огромное спасибо хочу сказать моему преподавателю Ирине Викторовне Лазакович. Она не только дала хорошие знания, но и настолько сумела очаровать и увлечь этим предметом, что и повлияло на выбор профессии. Да, я действительно хочу стать судьей: все вокруг говорят, что у меня повышенное чувство справедливости.

А вот повышенная любовь к цифрам оказалась у Владислава Ставрова из школы №11, который получил 99 баллов по математике. Результаты по физике и русскому тоже завидные: по 89 баллов. Молодой человек ожидал хороших результатов, но не рискнул даже подумать, что они будут настолько высоки. Владислав признается, что его родители до сих пор не могут отойти от состояния радостного шока. В чем же секрет успеха этого юноши и какие планы на будущее?