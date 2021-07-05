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Общество

Умер советский и российский режиссер Владимир Меньшов

ТАСС 71 0

Умер советский и российский режиссер Владимир Меньшов

Советский и российский режиссер Владимир Меньшов умер на 82-м году от последствий коронавирусной инфекции, сообщается в понедельник на сайте киноконцерна "Мосфильм".

"Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году", - говорится в сообщении.

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