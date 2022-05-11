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Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

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Умер первый президент Украины Леонид Кравчук. Такую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Украинские новости".

Как рассказал источник в кругу семьи политика, он скончался сегодня, 10 мая, после продолжительной болезни.

10 января Леониду Кравчуку исполнилось 88 лет.

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