Умер первый президент Украины Леонид Кравчук. Такую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Украинские новости".

Как рассказал источник в кругу семьи политика, он скончался сегодня, 10 мая, после продолжительной болезни.

10 января Леониду Кравчуку исполнилось 88 лет.