Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
48 0
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук. Такую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Украинские новости".
Как рассказал источник в кругу семьи политика, он скончался сегодня, 10 мая, после продолжительной болезни.
10 января Леониду Кравчуку исполнилось 88 лет.
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
также
-
Электронные ярмарки вакансий в Могилевской области пройдут 11 и 12 мая
-
Картина дня от «Бобруйск 360»
-
Семь ведущих корпораций Японии потеряли из-за антироссийских санкций свыше $2 млрд
-
Статистику по заболеваемости COVID-19 Минздрав будет обновлять раз в месяц
-
Член Национальной комиссии по правам ребенка проведет выездной прием
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости