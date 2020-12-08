Умер летчик Чарльз Йегер, впервые преодолевший звуковой барьер

Американский летчик-испытатель Чарльз Элвуд Йегер, впервые в истории преодолевший звуковой барьер, скончался в возрасте 97 лет.

"Невероятная и славно прожитая жизнь, величайший пилот Америки. Память о его силе, любви к приключениям никогда не будет забыта", - написала в "Твиттере" его супруга Виктория Йегер.

14 октября 1947 года экспериментальный ракетный самолет Bell X-1, которым управлял 24-летний Йегер, был сброшен из бомболюка "летающей крепости" В-29 над пустыней Мохаве в Калифорнии. Чарльз Йегер включил двигатель и разогнал машину до 1 225 км/ч на высоте 13 700 м, на 33,4 км/ч превысив скорость звука в воздухе. Он рисковал, поскольку на тот момент никто не был уверен, что аппарат не развалится от ударной волны при прохождении звукового барьера.

Испытание было секретным, так что мир узнал о нем только в июне 1948 года. Позже он установил еще несколько рекордов скорости и высоты. Свой последний сверхзвуковой полет он совершил в 89 лет.

Чарльз Йегер по количеству наград превзошел всех американских летчиков. Его именем еще при жизни был назван аэропорт города Чарльстон в Западной Вирджинии.

О преодолении Йегером звукового барьера рассказывает фильм режиссера Филипа Кауфмана "Парни что надо", созданный по книге писателя Тома Вулфа и получивший в 1984 году четыре "Оскара"