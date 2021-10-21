Умер экс-участник ДДТ и ВИА “Синяя птица” Дмитрий Галицкий

Клавишник советского вокально-инструментального ансамбля "Синяя птица", экс-участник группы ДДТ Дмитрий Галицкий умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщается на странице ДДТ во "ВКонтакте", пишет ТАСС.

"Скорбная новость. На 66-м году жизни умер замечательный музыкант, участник легендарного ВИА "Синяя птица" Дмитрий Львович Галицкий", - говорится в сообщении.

Также о смерти музыканта сообщается на страницах его коллег, родственников в Facebook. Причиной смерти называют последствия операции на поджелудочной железе.

Дмитрий Галицкий с 1978 года был клавишником советского ВИА "Синяя птица" до распада коллектива в 1991 году. После Дмитрий Галицкий основал собственный коллектив с тем же названием, который параллельно сосуществовал с другими одноименными группами экс-участников ансамбля. Также музыкант выступил сооснователем Московского театра песни "Синяя птица". В разные годы музыкант играл в ДДТ, работал с Евгением Осиным и Валерием Ободзинским.