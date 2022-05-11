Укладывают свежий асфальт на Ульяновской

Еще в конце апреля на одной из главных магистралей города фрезировали (срезали) старый слой асфальтового покрытия. К концу апреля уложили выравнивающий слой. Ближе к концу рабочего дня, 11 мая, работники ДРСУ «Белавтодора» обновили внушительный участок дороги. Всего планируется заменить чуть меньше километра – От улицы Гагарина до 50 лет ВЛКСМ.