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Город

Укладывают свежий асфальт на Ульяновской

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Укладывают свежий асфальт на Ульяновской

Еще в конце апреля на одной из главных магистралей города фрезировали (срезали) старый слой асфальтового покрытия. К концу апреля уложили выравнивающий слой. Ближе к концу рабочего дня, 11 мая, работники ДРСУ «Белавтодора» обновили внушительный участок дороги. Всего планируется заменить чуть меньше километра – От улицы Гагарина до 50 лет ВЛКСМ.

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