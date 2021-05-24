УК «Центр досуга и творчества» принимает участие в республиканском конкурсе «Рушнік – шлях жыцця чалавека»

В рамках мероприятий республиканского праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»), проводится конкурс декоративно - прикладного творчества «Рушнік - шлях жыцця чалавека».

Продолжая традиции наших бабушек, впервые участница ещё совсем молодой студии «Майстрыха.by» УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска» Ангелина Савельева готовится представить свой первый рушник на этот очень важный конкурс. Ангелине только 16 лет, родилась и выросла в Кировске, в семье, где с рождения воспитывалось уважение к народным традициям и передавались навыки рукоделия. Первые навыки прикладного искусства получила от педагога в школе.

В этом году наша юная мастерица заканчивает первый курс ф-л УО «БГТУ» «Бобруйский государственный лесотехнический колледж», будущая специальность технология и оборудование мебельного производства.

Рушник выполняется на старинном домотканом материале c вышивкой купальских мотивов. Руководит работой Гульнара Качан, основатель студии «Майстрыха.by».