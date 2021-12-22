Углубление промышленной кооперации с российскими производителями

21 декабря ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» посетил торговый представитель Российской Федерации в Республике Беларусь Юрий Золотарёв.

На встрече присутствовали и представители крупнейших субъектов товаропроводящей сети предприятия в РФ - генеральный директор ООО «Торговый дом Бобруйскагромаш» Андрей Усик, и глава представительства ООО «Смолсельмаш» в Республике Беларусь Евгений Мамадалиев.

В ходе проведенных с руководством холдинга переговоров был рассмотрен ряд вопросов по углублению промышленной кооперации с российскими производителями, согласованы перспективные направления работы по продвижению техники холдинга и финансовому сопровождению экспортных поставок.

Также гостю были продемонстрированы производственные мощности центральной площадки холдинга, внедренное в производство в 2019-2021 гг. современное высокопроизводительное оборудование, а также новинки сельскохозяйственной техники холдинга.