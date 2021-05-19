Ученики средней школы №20 стали победителями республиканского образовательного видео-марафона «Лига знаний»

В апреле ООО «Эппс Интернешенл» объявило о проведении республиканского образовательного видео-марафона «Лига знаний» для учеников 8-11 классов. Суть конкурса – снять креативные видеоролики на школьные темы и разместить их в мобильном приложении TeenUP.

Эта подростковая платформа работает по принципу «дети учат детей». Любой зарегистрированный пользователь соцсети может получить консультацию от своих сверстников по актуальным вопросам школьного образования, детского хобби или решения бытовых проблем. Участники сети могут выступать как «учителями», так и «учениками» одновременно.

С задачей «на ура» справилась команда ХХ-Stars средней школы №20 и стала победительницей республиканского конкурса. Вместе с куратором Светланой Василенко ученики 9 и 10 классов сняли короткие видеоролики о теореме синусов, водороде, планете Сатурн, а также на тему финансовой грамотности. Жюри оценило профессионализм, креативный подход к созданию видеороликов, полноту раскрытия темы.

– В нашем образовательном видео-марафоне участвовало 500 школ со всей республики. Цель конкурса – доказать, что в интернете можно проводить время с пользой, и что дети могут помочь сверстникам осваивать такие предметы, как математика, химия, физика, астрономия, – отметила Ольга Иваненко, основатель и коммерческий директор мобильного приложения TeenUp.

Спонсорами конкурса выступили: ОАО “Белагропромбанк” при поддержке Visa и СООО «Мобильные ТелеСистемы». Пять участников команды-победительницы были поощрены денежной премией в размере 1500 рублей (общий фонд составил 7500 рублей), учителя-куратора Светлану Василевскую наградили премией на сумму 2500 рублей. А школа получила в подарок новый компьютер для класса информатики.