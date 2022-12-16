Учат добру и любить родной край. Библиотеки Бобруйска отмечают юбилеи

За многолетнюю историю бобруйские библиотеки накопили богатые книжные фонды и немалый опыт общения с читателями. Все библиотекари нашего города проводят огромное количество мероприятий разной направленности, но у каждого коллектива есть приоритетный проект, которому уделяют больше внимания. Вот именно с такими проектами библиотек, которые в этом году отмечают круглые даты, мы и познакомимся.

Центральной детской библиотеке им. А.П. Гайдара 70 лет

В июле к памятной дате была оформлена выставка-­экспозиция «Библиотека, время и мы». Ее посетителям рассказывали, что после Великой Отечественной войны в Бобруйске работала только одна детская биб­лиотека, поэтому в 1952 году было принято решение открыть в городе вторую – в помещении средней школы №18. Потом располагалась на улице Комсомольской, 52. 14 февраля 1964 года ей было присвоено имя Аркадия Гайдара. В 1980-м библиотека переселилась в новое помещение на улице Урицкого, 125, где находится и сейчас.

Внимательные к пожеланиям и интересам юных читателей сотрудники библиотеки проводят для детей и молодежи много познавательных мероприятий в рамках проектов «Беларусь – мои гордость и слава», «Мир твоих увлечений», «Все обо всем», «Кукольный театр+

игра+дети». На занятиях в библиотечном информационно-­образовательном центре и Эко-Инфо-Центре у ребят формируют информационную грамотность, им прививают экологическую культуру. Один из значимых проектов библиотеки им. A.П. Гайдара – кукольный театр «Петрушка», который уже много лет приглашает дошколят и школьников на познавательные спектакли. «Это мир сказки и волшебства, мир добра и таланта. Он помогает растить прекрасных детей и делать их более счастливыми, – говорит заведующий Инесса Захарова. – Мир кукольного театра понятен любому ребенку. Он воспринимает куклу, как живое существо, переживает за героев и радуется, когда добро побеждает зло. Но самое главное – кукольные спектакли в библиотеке помогают детям полюбить книги и чтение. Наши театрализованные представления, уроки здоровья, часы правовых знаний, экскурсии содействуют нравственному и эстетическому воспитанию, правовому просвещению, учат основам безопасности жизнедеятельности и здоровому образу жизни».

В разнообразном репертуаре кукольного театра «Пет­рушка» представления по оригинальным сценариям: «Путешествие бобренка Фортика по родному городу», «В гостях у деда Всеведа и бабушки Забавушки», «Новые приключения Колобка», «Золушка», «Советы доктора Неболейкина», «Приключения Буратино», «В зимнем сказочном лесу», «Права ребенка в сказках» и другие. Биб­лиотекари умеют талантливо перевоплощаться и артистично озвучивать кукольных персонажей так, чтобы маленькие зрители поверили в настоящую сказку и прислушались к поучительным советам и историям.

– В 2018 году к нам пришел со своими идеями и тростевыми куклами Вячеслав Микульский, художественный руководитель любительского народного театра-студии «San Le». Благодаря ему наша большая коллекция собственных кукол пополнилась теми, которые он заказывал у бобруйских мастериц. Вячеслав был добрым другом и волонтером библиотеки и навсегда останется в памяти нашего коллектива, – рассказала Инесса Ивановна.

В 2017 году «Петрушка» получил диплом участника в І городском конкурсе театрального искусства «В свете софитов Бобруйск!», а в 2021 году библиотека награждена дипломом І степени за одну из лучших постановок «Дед Мороз и Светофор».

Кукольный театр «Петрушка» можно увидеть на городских мероприятиях в парке культуры и отдыха, на «гастролях» в Центре досуга и творчества Бобруйска, Центре культуры и досуга Ленинского района. Конечно, всех желающих познакомиться с кукольным театром приглашают на представления на «главную сцену» – в библиотеку им. А.П. Гайдара.

Детской библиотеке №5 55 лет

Библиотека начала работу в 1967 году в одном из общежитий «Белшины». У истоков основания стояла первый заведующий Зинаида Панфилова, которая вложила много сил и знаний, чтобы библиотека стала не только информационным центром, но местом досуга школьников. Шли годы, менялись сотрудники, подходы в работе, создавались традиции. С 2004 года биб­лиотека переехала, и до сих пор читатели приходят за книгами на улицу 50-летия ВЛКСМ,19, где их приветливо встречают заведующий Светлана Беляк, библиотекари Анна Пракапович, Юлия Рачевская и Жанна Похлестова.

«Большая дорога к чтению начинается с маленькой тропинки в детскую библиотеку», – считают сотрудники. Благодаря их стараниям здесь создана особая территория детства, где маленький читатель защищен от сердечной черствости, где ему комфортно, интересно и весело. На мероприятиях с детьми и молодежью биб­лиотекари большее значение придают патриотическому, экологическому, духовно-нравственному и семейному воспитанию, изучению краеведения, теме национального возрождения, творческому развитию.

Главное направление в работе – популяризация здорового образа жизни, спорта, физической активности, профилактика вредных привычек. Целевую программу назвали «Выбор в пользу здоровья», разработали несколько тематических проектов.

– Детскую библиотеку №5 мы позиционируем как мини-центр пропаганды ЗОЖ и тесно сотрудничаем с различными спортивными секциями и кружками Первомайского района, – рассказывает Светлана Беляк. – В библиотечном проекте «Здоровье и красота» обращаем внимание на профилактику «разрушающих» привычек, учим школьников ценить здоровье, делать выбор в пользу спорта, чтения, участия в кружках. Для ребят проводили, например, урок здоровья «Поколение NEXTвыбирает ЗОЖ», мастер-класс «Быть здоровым – это стильно», спорт-тайм «Наш призыв – позитив» и другие. Мы наладили стабильное партнерство с отделением дневного пребывания инвалидов ТЦСОНа Первомайского района и много делаем для того, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями адаптироваться в окружающем мире и социализироваться в обществе. Организуем для них экскурсии по местам боевой славы, посещаем мемориалы и памятники героям, сражавшимся за Великую Победу. Проводим уроки милосердия и профилактические акции «За безопасность вместе». Обслуживаем на дому инвалидов-колясочников.

К слову, на 9-й инклюзивной ярмарке «Под созвездием добра», проходившей 6 декабря во Дворце искусств, Светлана Владимировна была награждена дипломом за многолетнее сотрудничество и неоценимый вклад в творческое развитие людей с инвалидностью и формирование инклюзивного общества.

Детской библиотеке №6 имени Н. Островского 55 лет

Библиотека была открыта в 1967 году и находилась на улице Урицкого (в здании, где сейчас Свято-­Георгиевский храм). В 1972-м ей было присвоено имя Н. Островского. В 1991 году (после присоединения бывшей детской библиотеки №10) библиотека №6 получила новую прописку на улице Комсомольской, 52, куда ­въехала после капитального ремонта. К слову, это здание является памятником архитектуры 1900 года.

Сегодня дружный коллектив из 5 библиотекарей под руководством заведующего Валентины Хархалевой обслуживает около 4 тысяч читателей. Уже несколько поколений выросло на добрых библиотечных мероприятиях, которые сотрудники с энтузиазмом проводят для детей и молодежи. «Прививать любовь к чтению, к родному краю нужно нескучно и ненавязчиво», – уверены библиотекари. Они активно используют игровые и интерактивные формы в работе. Среди самых популярных проектов в библиотеке №6 «Расцём беларусамі» по популяризации белорусского языка и национальной культуры, экологический «Лесовичок» (дети учатся бережному отношению к окружающему миру, сажают деревья, наблюдают за природой, вместе с папами мастерят скворечники и кормушки для птиц). Много мероприятий по истории родного города, патриотической тематики (например, в День единения народов Беларуси и России увлекательно проходит праздник дружбы, когда ребята узнают о культуре и традициях обеих стран).

Одно из приоритетных направлений – работа по нацио­нальному возрождению. Гордость библиотеки – уголок «Сялянская хата», экспонаты которого бережно, по крупицам собирает на протяжении почти 20 лет Валентина Хархалева. Настоящие старые вещи крестьянского быта – вышитые рушники, ткацкий станок (кросны), сундук с приданым (куфар з пасагам), покрывала (посцілкі), скатерти (настольнікі), глиняная и деревянная посуда, домашние принадлежности – создают атмосферу, когда прошлое оживает. Экскурсии и мероприятия библиотекари стараются проводить на «роднай беларускай мове». А ребята не просто слушают и узнают о национальных традициях нашего народа, но и сами становятся участниками стародавних обрядов и праздников. С удовольствием включаются в игру, когда проводят свадебный обряд. Жених с невестой (будучыя гаспадар з гаспадыняй) и их гости проходят «хозяйственные» испытания: примерить народный костюм и лапти, сесть «за кросны», пронести ведра на коромысле, «пакачаць бялізну качолкай», «патаўкці маслабойкай», намолоть муки на «жорнах».

– В старину придавали большое символическое значение вышитому рушнику – «вечнаму спадарожніку беларусаў», который сопровождал наших предков «ад нараджэння да труны». Молодые на венчании не зря становились на рушник и руки им перевязывали рушником как объ­единение двух родов. Важных родственников повязывали рушниками на свадьбе. Украшали иконы в «чырвоным куце». Дорогих гостей встречали хлебом-­солью на рушнике. Если раньше случалась какая-то беда, то обязательно несли рушники в церковь, использовали как оберег семьи, – Валентина Васильевна рассказывает подрастающему поколению о белорусских приметах и обычаях, которых знает великое множество.

На мероприятиях в «Сялянскай хаце» дети проникаются любовью к малой родине, уважением к предкам и их мудрым традициям, учатся не забывать свой «радавод». И как приятно библиотекарям слышать после экскурса в прошлое искренние благодарности от школьников и учащихся колледжей.

Маргарита Бушуева, фото предоставлено библиотеками-юбилярами