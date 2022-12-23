Участниками областного новогоднего бала стали 25 пар из Могилева и Бобруйска

Новогодний областной бал для талантливой молодежи прошел во Дворце культуры области в Могилеве, пишет Mogilevnews. Его участниками стали 50 парней и девушек из Могилева и Бобруйска. В этот вечер в танцах кружились отличники учебы, победители областных, республиканских и международных олимпиад, спортивных и творческих состязаний, стипендиаты специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. Мероприятие прошло в рамках акции «Наши дети».

«Открою страшную тайну, но сегодня я тоже волнуюсь вместе с ребятами, поскольку к встрече с умными и молодыми людьми всегда нужно готовиться, и я это делал. Я посмотрел кто эти ребята, вижу, что у них большое будущее, потому что они много трудятся, они встретили достойных педагогов, что тоже играет важную роль. Я уверен, что у них многое получится и они станут настоящими гражданами своей страны, - отметил заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко. – Действительно, традиция балов не нова, к слову, буквально вчера на Могилевщине проходил кадетский бал, но это очень важная инициатива Президента нашей страны – молодежный бал, поскольку молодежь нас мобилизует, чтобы мы очередной раз могли встретиться с теми людьми, за которыми стоит будущее нашей страны. Самое главное, чтобы будущее мы строили вместе опираясь друг на друга.

Пара Даны Леневской и Артура Хромцова из Могилевского колледжа искусств принимает участие в новогоднем балу впервые. Ребята рассказали, что никогда не забудут те эмоции, которые они получили на торжестве. «Подготовка к балу длилась около месяца, мы старались и отдавались репетициям как могли. Конечно, поначалу многое не получалось, однако все приходит с опытом. Сегодня мы показали работу, которую проделали и, хочу сказать, что получилось вовсе неплохо. Молодость – это время ярких воспоминаний, поэтому хочется сказать огромное спасибо за возможность стать частью этого невероятного приключения, которое я никогда не забуду, - поделилась Дана Леневская.

Всего на балу в танцах кружились 25 пар. Живая музыка на празднике создавала особое волшебное настроение – классические произведения исполнял народный симфонический оркестр колледжа искусств. Не обошлось в этот вечер без главных новогодних героев – Деда Мороза и Снегурочки, которые вручили подарки всем участникам областного новогоднего бала, а также провели лотерею среди участников бала. Торжество в ДК области завершилось яркой молодежной дискотекой.