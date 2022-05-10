Участникам студотрядов предоставлено около 35 тыс. рабочих мест

В этом году около 35 тыс. рабочих мест предоставлено для участников студенческих отрядов. Об этом сообщила командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ Надежда Шаховская на пресс-конференции "Временное трудоустройство для учащейся молодежи. Деятельность студенческих отрядов", передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году уже порядка 35 тыс. рабочих мест предоставлено для участников студенческих отрядов, это чуть больше тысячи объектов, на которых мы будем работать. С марта мы запустили промопроект "Выбираем студотряд", где в каждом учреждении образования, в каждом районом комитете БРСМ идет набор ребят для работы в летний период и круглогодично. На сегодняшний момент записавшихся в студотряды у нас порядка 14 тыс. Параллельно идет работа по заключению договоров на организацию деятельности отрядов. Уже около 500 договоров на 10,5 тыс. участников отрядов заключено по всей стране", - сказала командир.

Надежда Шаховская отметила, что в этом году планируется реализовать много новых трудовых проектов, не забывая старых. "Среди новых проектов производственный проект "Тракторостроитель-22" - подписано соглашением с Минским тракторным заводом, "Автозаводец-22" на базе Минского автомобильного завода. В Национальном детском центре "Зубренок" заработает педагогический проект "Вожатый". Также будут работать два совершенно новых направления, связанных с БЖД: проект для проводников "Дорога возможностей" и строительный проект "Путейцы". Кроме того, студотряды будут работать на строительстве нового здания музея в Хатыни и на реконструкции мемориального комплекса", - проинформировала она. Продолжит работу производственный трудовой проект на "Атланте", где в составе республиканского студенческого отряда планируется задействовать около 300 человек, и Всебелорусская молодежная стройка "Город молодости".

"В этом году гораздо больше студенческих отрядов планируется к выезду за пределы страны. Ребята проходили конкурсный отбор. Отряд "Эврика" выезжает на международную студенческую стройку "Кузбасс", планируется выезд отряда зодчих на Всероссийскую студенческую стройку "Север", отряд "Титан" из Белорусско-Российского университета ждут на нефтегазоконденсатном месторождении в Бованенково. Студенты-медики примут участие в международном медицинском студенческом отряде в Кемеровской области", - заключила Надежда Шаховская.