Учащиеся СШ №31 ознакомились с работой ОАО «Управляющая компания холдинг «Бобруйскагромаш»
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Для школьников была организована профориентационная обзорная экскурсия по предприятию, которое является крупнейшим производителем сельскохозяйственных машин и приспособлений.
Основная цель экскурсии – познакомить учащихся с перспективами развития и модернизацией промгиганта, с технологическими процессами и условиями труда на предприятии, расширить представления ребят о содержании производственных профессий.
Школьники прошлись по цехам: от заготовки до сварочно-сборного. Ребята наглядно увидели, как собирают сельскохозяйственные машины и узнали, какой вклад вносит предприятие в развитие промышленности нашей страны.
После экскурсии у мальчишек и девчонок была возможность задать интересующие их вопросы Надежде Лазаревич – генеральному директору ОАО «Управляющая компания холдинг «Бобруйскагромаш» и получить развернутые на них ответы.