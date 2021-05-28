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Общество

Учащиеся СШ №31 ознакомились с работой ОАО «Управляющая компания холдинг «Бобруйскагромаш»

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Учащиеся СШ №31 ознакомились с работой ОАО «Управляющая компания холдинг «Бобруйскагромаш»

Для школьников была организована профориентационная обзорная экскурсия по предприятию, которое является крупнейшим производителем сельскохозяйственных машин и приспособлений.

Основная цель экскурсии – познакомить учащихся с перспективами развития и модернизацией промгиганта, с технологическими процессами и условиями труда на предприятии, расширить   представления ребят о содержании производственных профессий.

Школьники прошлись по цехам: от заготовки до сварочно-сборного. Ребята наглядно увидели, как собирают сельскохозяйственные машины и узнали, какой вклад вносит предприятие в развитие промышленности нашей страны.

После экскурсии у мальчишек и девчонок была возможность задать интересующие их вопросы Надежде Лазаревич – генеральному директору ОАО «Управляющая компания холдинг «Бобруйскагромаш» и получить развернутые на них ответы.

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