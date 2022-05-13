Учащиеся школы №10 побывали в музее под открытым небом и подготовились к военно-патриотической игре «Орленок»

В рамках гражданско-патриотического воспитания и сотрудничества с 83-м отдельным инженерно-аэродромным ордена Красной звезды полком, 26 апреля 2022 года учащиеся ГУО «Средняя школа № 10 г. Бобруйска» посетили воинскую часть.

Старший лейтенант Ашманкевич Иван провел ребят в музей под открытым небом, где показал военную технику и рассказал о ее назначении. Познакомились ребята и с историей полка, посетили музей Боевой славы. Но главной целью посещения войсковой части было подготовка команды школы к Республиканской военно-патриотической игре «Орленок». Майор - Рудковская Светлана Валерьевна. заместитель командира батальона по идеологической работе, провела ребят в расположение части, где именно военнослужащие инженерно-аэродромного полка осуществили непосредственное организационное обеспечение игры в условиях своей части.

Целью проведения игры являлось совершенствование системы патриотического воспитания и уровня допризывной подготовки учащихся, а также содействие становлению активной гражданской позиции молодых граждан. Игра состояла из конкурсных мероприятий патриотического и военно-спортивного характера. Все этапы игры, включающие состязания в виде конкурсов и спортивных соревнований, были направленны на развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота.

Военнослужащие полка провели комплексную подготовку и проверили способности учащихся и готовность успешно выполнять поставленные условиями игры «учебно-боевые» задачи. По итогам оценки городского этапа проведения Республиканской военно-патриотической игры «Орленок» команда школы № 10 заняла почетное 2 место среди школ города Бобруйска.

После проведения этапов игры ребятам удалось в неофициальной обстановке пообщаться с военнослужащими, познакомиться с их бытом и условиями прохождения службы. Солдаты - срочники ещё раз напомнили о том, что именно старшеклассникам вскоре предстоит принять у них эстафету по защите Отечества.

7 мая, в преддверии Дня победы, в спортивном зале школы состоялся праздник «Смотр строя и песни», посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году исторической памяти. Традиционно на мероприятие были приглашены военнослужащие 3-го инженерно-аэродромного батальона. Именно им была доверена почетная миссия судейства смотра-конкурса. Они оценивали уровень строевой подготовки среди учащихся 3-4 классов. прошло еще одно знаменательное событие – прием в пионеры. Почетное право повязать пионерские галстуки было предоставлено лучшим военнослужащим 3-го инженерно-аэродромного батальона. В этот день ряды общественного объединения «БРПО» школы пополнились на 82 пионера.

Выражаем слова благодарности командованию и военнослужащим 83-го отдельного инженерно-аэродромного ордена Красной звезды полка за внесение вклада в воспитание у учащихся нашей школы гражданственности и патриотизма, за совместную целенаправленную и систематическую деятельность по формированию у молодежи высокого патриотического сознания и готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов Родины.

Педагог-организатор СШ №10 Л.В. Белькевич