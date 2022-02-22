Учащейся молодежи Бобруйска рассказали о внесениях изменений и дополнений в Конституцию

В понедельник, 21 февраля, в Бобруйском художественном музее прошла встреча в преддверии важного общественно-политического события – референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь.

С учащимися механико-технологического, торгово-экономического и медицинского колледжей встретили заведующий сектором идеологической работы и по делам молодежи администрации Ленинского района города Бобруйска Наталья Кирпичёва, главный специалист сектора идеологической работы и по делам молодежи администрации Ленинского района Павел Булатов.

Молодому поколению было детально рассказано о предложенных изменениях и дополнениях статей Основного закона страны. Встреча завершилась дискуссией усовершенствования молодежной политики.

«В изменениях и дополнениях Конституции обозначена поддержка не только многодетных семей, но и обычных, усовершенствована молодежная политика. В Основном законе страны также предлагается закрепление статуса Всебелорусского народного собрания как конституционной формы народовластия. Это высший представительный орган народовластия в Республике Беларусь. Граждане нашей страны должны прийти на референдум и проголосовать за свое будущее. За будущее своих детей, внуков, правнуков, за мирную и процветающую Беларусь!», – рассказала корреспонденту «БЖ» Наталья Кирпичёва.