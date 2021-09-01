Уборочная на контроле даже в День знаний – Лукашенко начал визит в Бобруйск с доклада губернатора

Ход уборочной кампании и осенних полевых работ находится на контроле Президента Беларуси Александра Лукашенко даже в День знаний. По прибытии в Бобруйск, где открывается новая школа, глава государства заслушал доклад председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца.

Уборка колосовых зерновых завершена. Теперь главная задача аграриев - подготовиться к уборке кукурузы, обратил внимание глава государства.

"Наша главная сейчас задача - подготовиться к уборке кукурузы. Чтобы избежать дефицита зерна в этом году и не закупать на стороне. Не проблема закупить, но для этого же деньги нужны", - поставил задачу Александр Лукашенко.

Он интересовался и другими аспектами в развитии сельского хозяйства региона. В том числе речь шла о севе озимых, обеспеченности минеральными удобрениями, топливом.

В отношении последнего вопроса глава государства дал поручения при необходимости продумать дополнительные меры на уровне правительства. "Надо собраться в правительстве и подумать с банками, как их (сельхозорганизации Могилевской области. - gрим.) прокредитовать на какой-то промежуток времени. Но деньги должны искать у себя", - предупредил белорусский лидер.