Уборка снега в Бобруйске: коммунальщики работают круглосуточно, подключились предприятия и военные

Обилие снежных осадков, выпавших на этих выходных, бьет все рекорды, доставляя неудобства как пешеходам, так и владельцам авто, и общественному транспорту. Коммунальщики работают круглосуточно, на улицы города выведена вся спецтехника, пришли на подмогу службам ЖКХ и предприятия, подключились и военнослужащие. Как осуществляется уборка снега, подробнее узнали у генерального директора ГО «Бобруйскжилкомхоз» Александра Шостака.

– Задействованы все имеющиеся машины для очистки снега – их в городе 11,также работают 7 машин для подсыпки дорог пескосоляной смесью. Откликнулись и предприятия города – выделили в помощь 6 самосвалов для погрузки снега, 20 единиц техники для расчистки, в подмогу – и военная техника. Сотрудники ЖЭУ работают круглосуточно, подключилось и ОАО «Спецавтопредприятие». Также расчищают снег военнослужащие 147 зенитного ракетного полка.

Стоит отметить, что полигон для вывоза снега, расположенный в Западном микрорайоне, уже переполнен, сейчас задействован под эту цель полигон в Титовке.

Просьба к автовладельцам: не оставлять машины на обочинах проезжей части – это затрудняет уборку снега. Водителям полноприводных авто – окажите помощь буксующим легковушкам.