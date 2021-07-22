У жителя Осиповичского района изъято почти 180 литров “огненной воды”

20 июля сотрудниками Осиповичского РОВД совместно с ОМОН УВД Могилевского облисполкома проведен осмотр жилища и дворовой территории 30-летнего жителя агрогородка Свислочь.

В домовладении сельчанина правоохранителями выявлен факт хранения 171 литра спиртосодержащей жидкости и 8 литров алкогольной продукции без акцизных марок Республики Беларусь.

Комментарий старшего инспектора ОИОС УВД Юлии Холомеевой:

35 пятилитровых канистр, а также 2 емкости по 4 литра со спиртосодержащей и алкогольной продукцией были обнаружены в ящиках для хранения белья в диванах.

Проводится проверка. Мужчина будет привлечен к административной ответственности.

По сведениям управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома, принятыми сотрудниками милиции области мерами с начала года из незаконного оборота изъято 2257 литров фальсифицированной алкогольной продукции на общую сумму более 53000 рублей, из которой 1987 литров – спиртосодержащая жидкость на сумму почти 50000 рублей.