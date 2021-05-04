У мемориального комплекса Курган Славы в Сычково прошло возложение венков и цветов и состоялся плац-концерт роты почетного караула
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