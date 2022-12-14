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У маленького Ромы Антихевича страшный диагноз — спинальная мышечная атрофия 1 типа. Вы можете помочь ребенку победить болезнь

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У маленького Ромы Антихевича страшный диагноз — спинальная мышечная атрофия 1 типа. Вы можете помочь ребенку победить болезнь

27 апреля этого года Роме Антихевичу поставили страшный диагноз, спинальная мышечная атрофия 1 типа. Это редкое генетическое заболевание, при котором атрофируются мышцы, ребенок перестает глотать, двигаться, а затем дышать. Без лечения дети не доживают до 2х лет.

На сегодняшний день есть препарат, который полностью останавливает заболевание - Золгенсма. 1 укол стоит более 2 млн долларов.

В Беларуси препарат не зарегистрирован, семья собирает сумму своими силами.

В свои 6 месяцев Рома почти обездвижен. Он не может переворачиваться, сидеть, стоять на четвереньках и ползать. При этом он все понимает и чувствует, как и любой другой человек.

Вы можете помочь семье спасти ребенка.

РЕКВИЗИТЫ

Помочь Роме можно любым удобным для вас способом⤵️

☎️ ПОПОЛНИВ МТС:
+375292583817
Поделиться балансом - *363*375292583817*сумма#

🌏Для международных переводов⤵️

Qiwi 💼
Номер кошелька: +375447521546
Открыт на маму ( Антихевич Елена Александровна)

💳Карты⤵️

🏦Белагропромбанк -
5323 0800 9171 5475 до 08/23
( не именная, владелец Антихевич Елена Александровна)

💳Для России ⤵️

🇷🇺СБЕРБАНК
RUB: 5228 6005 4132 3244 до 05/24 VITALY ANTIKHEVICH
+79004721941

Беларусбанк - Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 721 - г.Мстиславль, ул.Интернациональная, 24; УНП 100325912; МФО AKBBBY2X:

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💶евро BY50AKBB31342000003830070000

Транзитный счёт: BY57AKBB38193821000280000000

КОНТАКТЫ РОДИТЕЛЕЙ
Мама: Антихевич Елена Александровна
+375447521646
lenaboyko21@mail.ru
Документы Ромы:
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