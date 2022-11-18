Творческий вечер Дмитрия Токмакова состоится в Могилевском областном театре драмы и комедии им.В.И.Дунина-Марцинкевича 27 ноября в 18:00.

Дмитрий Токмаков - лауреат международных конкурсов, магистр педагогического образования, художественный руководитель и солист мужского хора «Всехсвятский».

Концертмейстер - Мария Токарь

Ведущая - доктор искусствоведения, профессор Лариса Густова-Рунцо.

В программе: Дж. Пуччини, Ф.Чилеа, П.Чайковский, Д.Френкель, Р.Глиэр, М.Глинка.

После музыкальной встречи Вы сможете задать все интересующие вопросы.

Приобрести билеты можно в кассе театра и на сайте www.teatr-bobr.by