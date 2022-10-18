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Культура

Творческий конкурс, посвященный 140-летию Янки Купалы и Якуба Коласа, пройдет в Могилеве

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Творческий конкурс, посвященный 140-летию Янки Купалы и Якуба Коласа, пройдет в Могилеве

Открытый конкурс детского и юношеского творчества "На пачатку дарог", посвященный 140-летию Янки Купалы и Якуба Коласа, пройдет в Могилеве с 24 октября по 20 ноября. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома.

Участниками конкурса могут стать граждане Беларуси в возрасте от 6 лет до 31 года включительно. Проходить творческое соревнование будет в нескольких номинациях: авторская поэзия, художественное слово, театральная постановка, рисунки, видеоролик. Возрастные критерии в номинациях делятся на детей (6-11 лет), подростков (12-18 лет) и молодежь (18-31 год).

Проходить конкурс будет в дистанционном и очном формате. Заявки на участие и материалы нужно предоставить организаторам не позднее 10 ноября. После этого жюри выберет лучшие работы. Награждение победителей состоится 21 ноября.

Организаторами открытого конкурса выступили Центр творчества "Эверест" г. Могилева и отдел идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома.

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