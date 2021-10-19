Творческий конкурс к 100-летию со дня рождения Ивана Шамякина проходит в Могилеве

В Могилеве проходит творческий конкурс "На пачатку дарог", посвященный 100-летию со дня рождения Ивана Шамякина. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома.

В этом году конкурс проходит в дистанционном формате. Участниками творческого состязания могут стать дети и молодежь в возрасте от 6 лет до 31 года включительно. "Творческие работы будут приниматься по пяти номинациям. В "Авторской поэзии" нужно представить видеозапись или текстовый вариант (на выбор) произведения собственного сочинения. Стихи и проза могут быть посвящены творчеству и жизни Ивана Шамякина. А также общественно-патриотической, философской и пейзажной тематике", - рассказала заместитель начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома Ирина Столярова.

В номинации "Художественное слово" будут представлены несколько форм: коллективное и индивидуальное исполнение. Здесь конкурсантам необходимо представить ролик с исполнением произведений Ивана Шамякина разных жанров. Длительность записи - до 5 минут. В категории "Театральная постановка" нужно прислать видеозапись постановки по произведениям Шамякина. Обязательное условие - постановка должна быть на белорусском языке. Хронометраж - до 10 минут. Еще одна номинация конкурса - "Рисунки". В категории "Видеоролики" участники могут представить мультимедийную презентацию. Или короткометражный фильм продолжительностью не более 5 минут.

Оцениваться работы будут в трех возрастных категориях: дети (6-11 лет), подростки (12-18 лет) и молодежь (18-31 год). Итоги подведут 25 ноября.

Организаторами конкурса выступили Могилевский городской исполнительный комитет совместно с ГУДО "Центр творчества "Эверест" и Могилевским областным отделением Союза писателей Беларуси.