Творческая встреча с белорусскими композиторами прошла в Бобруйске

В Бобруйской детской школе искусств №1 в прошедшую субботу принимали гостей, которые привезли с собой музыку, настроение и душевное творчество. На встречу с педагогами музыкальных школ нашего города приехали белорусские композиторы Елена Атрашкевич (председатель Союза композиторов) и

Дмитрий Лыбин, директор столичной ДМШИ №1 им. Л.П.Александровской и руководитель хорового ансамбля современной музыки «Concertino» Алексей Снитко. И еще две молодых бобруйчанки, стипендиаты специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, которых были рады видеть их учителя: концертмейстер Минского государственного музыкального колледжа им. М. Глинки, выпускница ДШИ №1 им. Е.К.Тикоцкого Мария Троць и учащаяся 2 курса Минского государственного колледжа искусств, выпускница ДШИ №2 им. В.В. Оловникова Анна Манжурова.

– Наша Беларусь небольшая, но не так часто есть возможность приехать в другие города, познакомиться, обменяться творчеством и опытом. Конечно, когда такая возможность представилась, мы с удовольствием ею воспользовались и очень рады быть сегодня в этом замечательном старинном городе, – поприветствовал собравшихся в зале Алексей Снитко. – В Беларуси много талантливых композиторов, успешных, очень разносторонних, создающих разножанровую музыку. Я уверен, мы с вами знаем лишь малую ее частичку. И родилась идея – познакомить слушателя с современной музыкой, которая появляется в наши дни. В прошлом году мы выступили с инициативой проведения проекта «Музыка белорусских композиторов поколения XXI века», который поддержали. Был выделен грант Президента на его реализацию. И мы надеемся, что это даст возможность всем нам лучше узнать музыку белорусских композиторов. Поэтому сегодня у вас в гостях талантливейшие, очень интересные не только творцы музыки, но и рассказчики, собеседники.

– Это вторая встреча в рамках проекта. Первая прошла недавно в городке Ракове, и в течение года планируем посетить еще целый ряд городов. Знакомства с новыми местами, людьми, с тем теплом, которое мы видим в регионах, – направляет и наполняет надеждой, что мы все делаем правильно. В Союзе композиторов потрясающе интересные профессиональные люди, о которых в Беларуси знают немного. Но, пройдя по вашей школе, мы понимаем, что здесь со знанием белорусской музыки и композиторов все в порядке, они в почете и уважении, – сделала комплимент ДШИ №1 Елена Атрашкевич.

Непринужденная атмосфера знакомства и общения, рассуждения о творчестве и влиянии музыки, истории и байки из композиторского «закулисья», которые с тонким юмором и большим артистизмом рассказывал Дмитрий Лыбин. К слову, Дмитрий Витальевич – человек незаурядный, одаренный, с отличием окончил Московский институт им. Гнесиных по классу композиции, обладает многогранными талантами (гроссмейстер по шахматам, владеет удивительными энциклопедическими знаниями о музыкальных инструментах), пишет сложные произведения, которые не все могут сыграть.

И, конечно, на такой встрече обязательна музыка в авторском исполнении композиторов. За роялем Елена Атрашкевич, льются лирические звуки песни «Маці», проникновенный голос Анны Манжуровой возвращает в детство. Выступление Дмитрия Лыбина с неожиданным произведением «для черных клавиш» и немного шутливая интерпретация полек Станислава Монюшко. Елена Викторовна исполнила «композиторским голосом» фрагмент из песни «Мая маленькая радзіма». И снова женский дуэт с эстрадным романсом «Вернись».

– Мы очень любим делиться своим творчеством, и слава Богу у нас есть, что показать и о чем поговорить, – заметила Елена Атрашкевич.

Гости подарили бобруйской школе несколько недавно изданных сборников песен, в которых ноты и диски с записями музыкальных произведений белорусских композиторов. От директора ДШИ №1 Елены Морозовой прозвучали искренние слова благодарности за прекрасную встречу и доставленное удовольствие от знакомства с творчеством наших замечательных современников.

Субботний вечер в Бобруйске столичные музыканты завершили концертом хорового ансамбля «Concertino» под руководством Алексея Снитко в костеле, где исполнили целую палитру произведений белоруской музыки. Прозвучали сочинения Игоря Лученка, Елены Атрашкевич, Александра Ращинского, Виктора Кистеня, Алины Безенсон и Евгения Поплавского. Слушатели смогли насладиться как премьерами совсем недавно созданных партитур, так и признанными шедеврами отечественной музыки.