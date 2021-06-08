Туристический слет актива РОО «Белая Русь» прошел в Чаусском районе

Первый областной туристический слет актива Могилевской областной организации РОО «Белая Русь», посвященный 76-ой годовщине со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне, прошел на базе спортивно-оздоровительного центра «Рудея».

На торжественной церемонии открытия собрались команды районов Приднепровского края, присутствовали почетные гости: заместитель председателя РОО «Белая Русь» Александр Шатько, председатель Могилевской областной организации РОО «Белая Русь» Александр Горошкин, председатель Чаусского райисполкома Александр Ефимчиков, председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Марзалюк.

Им было предоставлено право поднять Государственный флаг Республики Беларусь и флаги Могилевской области и Чаусского района. Почетные гости поздравили участников с первым подобным мероприятием, пожелали честного соперничества, упорной борьбы и обрести новых друзей за три дня, проведенных на чаусской земле, в Год народного единства показать сплоченность и решимость отстоять и сохранить любимую Беларусь.

Программа туристического слета включала: конкурсы на лучшее представление туристического лагеря, лучшее блюдо «Битва Шефов», «Фестиваль патриотической песни «Песни у костра», «Красота в единстве». А также из спортивных состязаний, таких как волейбол, дартс, туристическая полоса препятствий, сбор/разбор автомата, спортивная рыбалка, стрельба из пневматической винтовки, шашки и соревнований по перетягиванию каната.

Команда, представлявшая г. Бобруйск «Бобруйский батальон» заняла 1 место в конкурсе на лучшее блюдо «Битва Шефов». На обед предложили членам жюри гречневую кашу, фронтовой кулеш, морковный чай! Конечно же Бобруйск не мог не угостить жюри «Еврейской колбасой» производимой ОАО «Бобруйский мясокомбинат» и конечно же бобруйский зефир от самой сладкой фабрики страны ОАО «Красный пищевик».

А также в конкурсе бивуаков «17 мгновений Белой Руси» «Бобруйский батальон» занял 1 место.