Туман и гололедица. Погода на 22 февраля

В понедельник будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку Витебской и Могилевской областей ожидаются небольшие осадки, в основном дождь. Местами прогнозируется туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер западный, юго-западный слабый.

Температура воздуха ночью составит от 0 до минус 5 градусов, днем - от 1 до 7 тепла.