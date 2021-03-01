Туман и гололедица. Погода на 2 марта

Во вторник будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь днем по северо-востоку страны местами пройдут кратковременные мокрый снег и дождь. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 3-9 градусов.