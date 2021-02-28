Туман и гололедица. Погода на 1 марта
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В понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по южной половине страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), днем будет без существенных осадков. В ночные и утренние часы местами прогнозируются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер северо-западный, западный слабый до умеренного.
Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем будет 3-9 градусов тепла.
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