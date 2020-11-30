Туман и гололед. Каким будет первый день зимы в Беларуси?
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Погодные условия ближайших суток в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, которое будет расти.
Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой снег, днем будет без существенных осадков. Местами ожидаются слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог - гололедица. Ветер прогнозируется южный 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, днем - от минус 3 до плюс 2.
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