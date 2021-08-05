Труд во благо общества. 8 августа – День строителя

Строительство – одна из самых созидательных отраслей нашей жизни. Мы не можем обойтись без жилья, учреждений здравоохранения, образования и культуры, объектов торговли и услуг. Все это создается трудолюбивыми руками тех, кто связал жизнь со служением людям. Вполне закономерно, что есть в Беларуси профессиональный праздник, посвященный специалистам, которые работают в любое время года, под палящим солнцем и в лютый мороз, при порывах ветра и в проливной дождь на благо города и страны. День строителя традиционно отмечается во второе воскресенье августа. И хочется в его преддверии рассказать о простых и скромных тружениках, ответственно и качественно выполняющих свои ежедневные обязанности.
Порой достаточно взглянуть на человека или услышать его голос и можно понять, кто перед вами. После буквально нескольких минут общения с бобруйчанином Олегом Солоновичем стало ясно: это человек дела, который не бросает лишних слов на ветер, а, наоборот, немногословен, скромный, трудолюбивый и очень ответственный, на которого всегда можно положиться.
Созидать, как признается Олег Васильевич, его потянуло лет в 20. Конечно же, строительство – это не только возведение зданий, это и создание «деталей», из которых впоследствии строят жилые дома и социально значимые объекты. Молодой человек остановил выбор на Комбинате железобетонных изделий, куда его взяли учеником. Через четыре месяца юноша получил 3-й разряд формовщика железобетонных изделий. Отдал предприятию 11 лет.
В 2010-м перешел на Бобруйский завод крупнопанельного домостроения на такую же специальность. Занимается формовкой наружных, чердачных и цокольных железобетонных панелей. Трудятся бригадным методом. Три небольших коллектива по 10 человек каждый работают на конвейере. Так как люди все грамотные, толковые и с большим стажем работы, серьезные планерки не требуются: перед сменой (которых может быть две или три) обсудили план на ближайшие восемь часов, некоторые возможные производственные нюансы и приступили к выполнению своих непосредственных обязанностей. План, как правило, месячный и посменный. Нередко за 8 часов заполняют 9 поддонов (все зависит от кубатуры панелей), бывает до 30-40 «кубов».
Работу свою формовщик Солонович любит и резонно считает нужной. На производстве опытного и профессионального работника устраивает абсолютно все: и дружный, слаженный коллектив, в котором всегда можно найти поддержку, дельный совет, помощь, взаимовыручку и есть возможность поделиться проблемами и заботами, и строгое, но справедливое и понимающее руководство, и социальные гарантии, которые предоставляют предприятие и профсоюзный комитет, и достойная оплата труда. Главное, по мнению Олега Васильевича, что ЕСТЬ работа, которая приносит моральное удовлетворение и материальное благополучие. Что рядом люди, которые не бросят в непростой ситуации, всегда подставят плечо. Что руководители никогда не примут неверное решение, а всегда поступят по совести и справедливости.
Разумеется, толкового и грамотного специалиста не могли не отметить: за трудовые успехи и на первом месте работы, и на заводе КПД Олег Солонович был награжден почетными грамотами.
Кстати сказать, на этом же производстве трудится в строительно-монтажном управлении отделочником супруга Ольга Николаевна. Недавно семья приобрела частный дом, где сейчас с удовольствием применяет строительные навыки и умения – опыт и знания, творческий подход к делу помогают людям трудолюбивым, работящим и в быту.
Есть у Олега Васильевича два больших увлечения – футбол (он не просто болельщик, но и любитель погонять мяч на траве, в свое время играл за команду КЖИ) и рыбная ловля. Самый крупный улов – 7-килограммовый лещ. А так как рыбалка – не только приятное времяпрепровождение и спортивный интерес, с большим аппетитом употребляет ловец «плавниковых» блюда, из них приготовленные. Просто обожает запеченного в духовке леща, которым нередко балует мужа Ольга Николаевна.
Коллегам-строителям Олег Солонович желает счастья и благополучия, успехов в личной жизни и работе, конечно же, крепкого здоровья.
А вот как характеризует подчиненного начальник формовочного цеха Николай Иванов:
– С первых дней на нашем предприятии Олег Васильевич зарекомендовал себя как очень добросовестный и ответственный работник. Никогда не слышал от него слов «не могу» или «сегодня не получится». Есть производственная необходимость остаться сверхурочно или выйти в выходной – всегда! Если бы все люди были такими, жить стало бы намного проще. Кроме того, он порядочный человек, спокойный, уравновешенный, рассудительный. Конечно же, за это его ценят и уважают в бригаде.
В преддверии профессионального праздника Николай Дмитриевич поздравляет всех строителей и желает им успехов, расти над собой, стремиться совершенствоваться, постоянно учиться, ведь технологии не стоят на месте, а также крепкого здоровья, любви близких и уважения коллег.
Не менее скромным и немногословным оказался и наш второй собеседник – бобруйчанин Валерий Шевченко. Хотя у него уже внушительный стаж в строительной отрасли – около трех десятков лет. И вполне закономерно предположить, что этот человек знает и умеет пусть не все, но очень многое.
Начинал Валерий Николаевич трудовой путь на Комбинате железобетонных изделий. Около 9 лет работал на растворобетонном узле на перекатке цемента. Затем какое-то время был субподрядчиком-строителем на ТЭЦ-2. Потом отправился на заработки в страну-соседку – Российскую Федерацию, занимался строительством коттеджей «от фундамента до ключа». Когда вернулся в Беларусь, трудился в частной фирме в столице на строительстве гипермаркетов «Корона». Уже пять лет работает на Межрайонном домостроительном комбинате.
В бригаде плотников, состоящей из 25 человек, только мужчины. Коллектив дружный, ответственный. Всегда справляется с поставленными задачами, если, конечно, нет объективных, не зависящих от бригады, причин. Бригадир Николай Аврамчик – человек, грамотный в строительстве, знающий, обязательный, критичный, требовательный, но понимающий и справедливый.
Как отмечает плотник Шевченко, труд строителя легким назвать нельзя, особенно когда приходится работать в морозы или в зной. Но для Валерия Николаевича всегда был предпочтительнее физический труд, ведь сразу видны его результаты, которые приносят моральное удовлетворение. Потому ни разу и мысли не возникло, что ошибся с выбором профессии и нужно что-то менять – специальность выбрал по душе, да и пользу большую она приносит людям.
На каких же объектах довелось «приложить руку» специалисту со стажем? В 12 жилых домах в микрорайоне №7 благодаря бригаде Аврамчика появились кровля, окна и двери. Занимались мужчины и вентилируемым фасадом здания 34-й школы в микрорайоне Западном. При реконструкции городской детской больницы производили демонтаж окон и дверей, переделали крышу – сняли мягкую кровлю и заменили стропильной системой, сделали вентилируемый фасад. Работали на строительстве нового детского сада в 7-м микрорайоне. Там же, но уже на объекте «Средняя школа №35» сейчас трудятся над вентилируемым фасадом (утепляют, обкладывают плиткой), реечными потолками. Словом, многие городские здания «не увернулись» от трудолюбивых и умелых рук Валерия Шевченко. Думаю, впереди еще немало строек, где сможет продемонстрировать опыт, старание и навыки этот скромный человек и пусть и невзначай как-нибудь при случае сказать внукам: «В этом доме есть частичка и моей души».
Валерий Николаевич поздравляет всех строителей с профессиональным праздником и желает счастья, здоровья и дальнейших успехов в непростой, но такой важной и нужной работе.