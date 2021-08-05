Труд во благо общества. 8 августа – День строителя

Работу свою формовщик Солонович любит и резонно считает нужной. На производстве опытного и профессионального работника устраивает абсолютно все: и дружный, слаженный коллектив, в котором всегда можно найти поддержку, дельный совет, помощь, взаимовыручку и есть возможность поделиться ­проблемами и заботами, и строгое, но справедливое и понимающее руководство, и социальные гарантии, которые предоставляют предприятие и профсоюзный комитет, и достойная оплата труда. Главное, по мнению Олега Васильевича, что ЕСТЬ работа, которая приносит моральное удовлетворение и материальное благополучие. Что рядом люди, которые не бросят в непростой ситуации, всегда подставят плечо. Что руководители никогда не примут неверное решение, а всегда поступят по совести и справедливости.

Разумеется, толкового и грамотного специалиста не могли не отметить: за трудовые успехи и на первом месте работы, и на заводе КПД Олег Солонович был награжден почетными грамотами.

Кстати сказать, на этом же производстве трудится в строительно-монтажном управлении отделочником супруга Ольга Николаевна. Недавно семья приобрела частный дом, где сейчас с удовольствием применяет строительные навыки и умения – опыт и знания, творческий подход к делу помогают людям трудолюбивым, работящим и в быту.

Есть у Олега Васильевича два больших увлечения – футбол (он не просто болельщик, но и любитель погонять мяч на траве, в свое время играл за команду КЖИ) и рыбная ловля. Самый крупный улов – 7-килограммовый лещ. А так как рыбалка – не только приятное времяпрепровождение и спортивный интерес, с большим аппетитом употребляет ловец «плавниковых» блюда, из них приготовленные. Просто обожает запеченного в духовке леща, которым нередко балует мужа Ольга Николаевна.

Коллегам-строителям Олег Солонович желает счастья и благополучия, успехов в личной жизни и работе, конечно же, крепкого здоровья.

А вот как характеризует подчиненного начальник формовочного цеха Николай Иванов:

– С первых дней на нашем предприятии Олег Васильевич зарекомендовал себя как очень добросовестный и ответственный работник. Никогда не слышал от него слов «не могу» или «сегодня не получится». Есть производственная необходимость остаться сверхурочно или выйти в выходной – всегда! Если бы все люди были такими, жить стало бы намного проще. Кроме того, он порядочный человек, спокойный, уравновешенный, рассудительный. Конечно же, за это его ценят и уважают в бригаде.

В преддверии профессионального праздника Николай Дмитриевич поздравляет всех строителей и желает им успехов, расти над собой, стремиться совершенствоваться, постоянно учиться, ведь технологии не стоят на месте, а также крепкого здоровья, любви близких и уважения коллег.