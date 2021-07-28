Троих подростков искали в лесу в Бобруйском районе
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27 июля в 18.26 поступило сообщение Бобруйским спасателям от подростка о том, что он и еще двое заблудились в лесу в районе деревни Телуша Бобруйского района.
Далее спасатели действовали по отлаженному алгоритму. Сбор по тревоге. Все службы выдвинулись на поиски детей. По прибытию спасателей были включены сирены. Менее чем через час потерявшиеся подростки 15, 16 и 17 лет самостоятельно вышли навстречу к спасателям. В медицинской помощи они не нуждались.
Уважаемые граждане! Помните, что перед походом в лес необходимо взять с собой мобильный телефон с заряженной батареей! Также не забудьте компас, воду, лекарства, нож и спички Не допускайте, что дети самостоятельно ходили в лес без взрослых. Надевайте яркую и при этом удобную, непромокаемую одежду и обувь. Сообщите родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения, своевременно информируйте их, если планы изменились Если с Вами в лес идет ребенок, постоянно контролируйте его местонахождение, он должен быть в зоне Вашего видения, а также не забудьте и ему дать мобильный телефон с заряженной батареей! Если потеряли ориентир – не паникуйте, оставайтесь на месте. Если полностью сбились с пути и не знаете куда дальше двигаться – звоните спасателям. Телефон службы спасения 112.
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