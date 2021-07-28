Троих подростков искали в лесу в Бобруйском районе

27 июля в 18.26 поступило сообщение Бобруйским спасателям от подростка о том, что он и еще двое заблудились в лесу в районе деревни Телуша Бобруйского района.

Далее спасатели действовали по отлаженному алгоритму. Сбор по тревоге. Все службы выдвинулись на поиски детей. По прибытию спасателей были включены сирены. Менее чем через час потерявшиеся подростки 15, 16 и 17 лет самостоятельно вышли навстречу к спасателям. В медицинской помощи они не нуждались.