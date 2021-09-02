Трем маленьким белорусам нужна ваша помощь!

Илья Костюкович из города Борисова Минской области имеет диагноз ДЦП. Для постоянной реабилитации, занятий дома и развития двигательных функций ребенку необходим вертикализатор статический для детей с ДЦП KOTEK II INVENTO. Стоимость этого средства реабилитации – 4968 рублей. Родители Ильи не смогли самостоятельно осилить покупку и обратились за помощью в Центр помощи «Вера». Для Ильи удалось собрать 78% от заявленной суммы. Для покупки вертикализатора необходимо ещё 1115 рублей.

Как помочь?

Помочь этим ребятам может любой желающий. Каждый перечисленный вами рубль приближает ребенка к выздоровлению или очень важной и необходимой покупке – приобретению коляски, вертикализатора или иного средства реабилитации.

Вы можете поддержать благотворительные сборы и совершить целевое пожертвование, указав в назначении платежа ребенка, которому желаете помочь. Назначение платежа «Литинская Ксения» или «Илья Костюкович» или «Сергей Мушальский»:

Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/