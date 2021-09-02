Трем маленьким белорусам нужна ваша помощь!

Центр помощи «Вера» в данный момент ведет три благотворительных сбора для тяжелобольных детей из Беларуси. Организация постоянно обращаемся к обычным людям, предприятиям, представителям бизнеса с просьбой поддержать тот или иной сбор, помочь ребенку в приобретении дорогостоящего средства реабилитации, или оказать финансовую помощь на лечение, обследование, приобретение жизненно важного препарата. Для центра очень ценно любое участие, а ваша помощь помогает детям решить важные проблемы своего здоровья или улучшить качество их жизни.
На долю шестимесячной Ксении Литинской (г.Ветка, Гомельская область) выпали совсем недетские испытания. Несколько месяцев назад родители Ксюши услышали диагноз эпилепсия. За сутки у девочки случается до 15-20 эпилептических приступов. На сегодняшний день сложно правильно подобрать для неё необходимый препарат, который бы купировал судороги и облегчил состояние ребенка. Чтобы подобрать правильное лечение, необходимо пройти дорогостоящее генетическое исследование «Полногеномное секвенирование генов человека» в «Центре генетики «Наследие» (г.Минск). Его стоимость – 9100 белорусских рублей. На данный момент для Ксении собрано 57% от заявленной суммы. Осталось собрать – 3934 рубля. Крошка Ксюша нуждается в нашей поддержке!
Сергей Мушальский из Гродно нуждается в специализированной кресло-коляска Convaid Metro ME16 (с комплектующими). У мальчика есть основной диагноз ДЦП. В раннем возрасте ребенок пережил 9 операций, прошел долгий путь лечения и реабилитаций. Сереже уже 8, он многому научился, но пока так и не освоил самостоятельную ходьбу. Передвигаться он может только при поддержке взрослого и непродолжительное время. Без коляски мальчик не может выйти из дома, попасть в коррекционный центр, поехать на реабилитацию. В середине августа Центр помощи «Вера» начал ведение благотворительного сбора в поддержку Сергея. Сбор пока двигается медленно – собрано только 32%. Для Сергея ещё необходимо собрать – 3259 рублей.
Илья Костюкович из города Борисова Минской области имеет диагноз ДЦП. Для постоянной реабилитации, занятий дома и развития двигательных функций ребенку необходим вертикализатор статический для детей с ДЦП KOTEK II INVENTO. Стоимость этого средства реабилитации – 4968 рублей. Родители Ильи не смогли самостоятельно осилить покупку и обратились за помощью в Центр помощи «Вера». Для Ильи удалось собрать 78% от заявленной суммы. Для покупки вертикализатора необходимо ещё 1115 рублей.
Как помочь?
Помочь этим ребятам может любой желающий. Каждый перечисленный вами рубль приближает ребенка к выздоровлению или очень важной и необходимой покупке – приобретению коляски, вертикализатора или иного средства реабилитации.
Вы можете поддержать благотворительные сборы и совершить целевое пожертвование, указав в назначении платежа ребенка, которому желаете помочь. Назначение платежа «Литинская Ксения» или «Илья Костюкович» или «Сергей Мушальский»:
- Электронный платеж / онлайн пожертвование.
Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/
- Банковский благотворительный счет.
Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.
- Система «Расчет» (ЕРИП).
Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:
+ Система «Расчет» (ЕРИП)
+ Благотворительность, общественные объединения
+ Помощь детям, взрослым
– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА
– Пожертвования.
Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.
- SMS-пожертвование.
Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:
1222 < Фамилия ребенка > <Сумма>
1222 ПРОБЕЛ Мушальский ПРОБЕЛ сумма
Пример SMS-сообщения: 1222 Мушальский 1
* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.
- USSD-запрос на номер *222*24# для абонентов связи МТС и life:)
Для абонентов оператора связи МТС: набирая номер *222*24# (вызов) Вы жертвуете 2 рубля. После отправки USSD-запроса Вы получите сообщение, в котором Вам необходимо ввести цифру 1 и нажать кнопку “Отправить”.
Для абонентов оператора связи life:) : отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов) Вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб.
- Благотворительная линия.
Позвонив с городского номера по телефону 8-902-214-5555 Вы пожертвуете 3 рубля.
- QR-код.
Откройте Ваше банковское приложение и перейдите к оплате по QR-коду. Отсканируйте QR-код, перейдя по ссылке https://c-vera.by/hochu-pomoch/qr-kod/ , укажите цель пожертвования, укажите сумму пожертвования и подтвердите пожертвование.
Уважаемые благотворители!
Просим Вас перед совершением пожертвования ознакомиться с условиями Публичной оферты о пожертвовании, размещенной на нашем сайте www.c-vera.by. В случае осуществления пожертвования Вы подтверждаете, что ознакомлены с ее условиями.
Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!